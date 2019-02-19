.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 130,7 млрд руб.
.
19 февраля 2019 года 10:48
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 130,7 млрд руб.
|0
19 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 130,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 110,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 февраля 2019 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 65,56/66,88 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,56/66,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...
.19 февраля 2019 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,85/66,59 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,85/66,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
.19 февраля 2019 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,28/75,64 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на...
.19 февраля 2019 года 13:02
По итогам торгов во вторник азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Рынки Японии и Китая закрылись на позитиве, Гонконг - в миноре. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,1%, более широкий индикатор Topix - на 0,3%. Японский... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:57
Банки РФ в третьем квартале 2018 года вернули клиентам-физлицам похищенные мошенниками 239 млн рублей, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин журналистам в кулуарах Уральского форума информбезопасности финансовой сферы. По закону банки должны возвращать... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:55
Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), в 4-м квартале 2018 года составила 4,0%, практически не изменившись по сравнению с июлем-сентябрем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:47
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключил, что Brexit может быть перенесен на более поздний срок, и что Великобритания, таким образом, примет участие в выборах в Европарламент в мае этого года. Он заявил об этом в интервью газете... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:46
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 19 февраля присвоило выпуску облигаций Тойтота банка серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка.... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:39
Международное рейтинговое агентство Moody's Japan K.K. поставило рейтинги японской компании Nissan Motor Co. "A2" на пересмотр с возможностью снижения из-за ухудшения прогнозов Nissan и проблем корпоративного управления, говорится в сообщении Moody's. Рейтинговое... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:34
Экспорт часов из Швейцарии в январе 2019 года увеличился на 0,2% после снижения на 2,8% в декабре и роста на 3,9% в ноябре, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Поставки швейцарских часов за рубеж в прошлом месяце составили 1,623 млрд швейцарских... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:26
Чистая прибыль британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, по итогам минувшего года выросла на 30% - до $12,61 млрд по сравнению с $9,68 млрд годом ранее. Доналоговая прибыль увеличилась на 16%, до $19,89 млрд, что оказалось хуже среднего прогноза... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:18
Число официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 6 по 13 февраля выросло на 2,3% - до 763,89 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс". Там отметили, что увеличение безработицы можно связать, во-первых, с "сезонным... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:11
Госдумой принят закон о сокращении исполнительных сборов для валютных и солидарных должников по ипотеке
Госдума на заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон об уменьшении финансовой нагрузки на ипотечных должников, у которых средства взыскиваются в рамках исполнительных процедур. Принятый закон предлагает ввести однократное взыскание... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:03
Сразу несколько крупных банков обратились в Министерство финансов с предложениями сделать льготную ипотеку для семей с детьми более доступной, пишут "Известия". Так, Абсолют банк направил соответствующие письма в Минфин и Минстрой еще в конце прошлого года, сообщила газете... читать дальше
.19 февраля 2019 года 11:53
Госдума намерена расследовать, откуда взялись фейковые новости, которые касаются ее работы. "Наши граждане не должны подвергаться постоянным стрессам, которые носят надуманный характер, и мы должны сделать все для того, чтобы защитить правдивость, объективность,... читать дальше
.19 февраля 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 4,45 коп. - до 66,2025... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.