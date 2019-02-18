Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,9048 руб.

18 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2450 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9048 руб.

Минимальный курс евро составил 74,7825 руб., максимальный - 75,065 руб. Было заключено 2714 сделок. Объем торгов составил 13045,79 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,9475 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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