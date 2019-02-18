ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 февраля в размере 66,247 руб.

18 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 февраля, составляет 66,247 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,74 коп.

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ВЭБ установил ставку 15-20-го купонов облигаций 21-й серии в размере 8,82% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 20-летние облигации 21-й серии объемом 15 млрд рублей в марте 2012 года. Бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка текущего... Банк разместил 20-летние облигации 21-й серии объемом 15 млрд рублей в марте 2012 года. Бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка текущего... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 41415,847 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 47,042 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2089 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9271 руб. Минимальный курс евро составил 74,7925 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,7925 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4343 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,2227 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 454 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7787 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7621 руб., максимальный - 9,798... Минимальный курс юаня составил 9,7621 руб., максимальный - 9,798... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил понедельник в красной зоне. Европейские фондовые индексы росли в начале торгов, днем изменялись без единой динамики, потом снова демонстрировали в основном мажорный настрой. Европейские фондовые индексы росли в начале торгов, днем изменялись без единой динамики, потом снова демонстрировали в основном мажорный настрой. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского... читать дальше

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О "ИнфоВотч" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 14% годовых, говорится в сообщении компании. Бумаги объемом 400 млн рублей компания разместила в марте 2018 года на два года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14,5% годовых, к ней... Бумаги объемом 400 млн рублей компания разместила в марте 2018 года на два года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14,5% годовых, к ней... читать дальше

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Около 45% японских компаний, работающих в России, ощущают влияние политики импортозамещения на свой бизнес в РФ, следует из данных исследования "Деятельность японских компаний в России в 2018 году", подготовленного Японской организацией по развитию внешней... читать дальше

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Экспортные цены на пшеницу в РФ снижаются вслед за падением цен на мировом рынке, следует из мониторинга "СовЭкона". Так, на минувшей неделе мартовский контракт на Парижской бирже подешевел на 4% - до 195 евро за тонну ($220,5 за тонну). Это самое сильное недельное... Так, на минувшей неделе мартовский контракт на Парижской бирже подешевел на 4% - до 195 евро за тонну ($220,5 за тонну). Это самое сильное недельное... читать дальше

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К вечеру нефтяные цены вернулись к росту благодаря снижению курса доллара США к основным мировым валютам. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 мск увеличилась на $0,26 (0,39%) - до $66,51 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 мск увеличилась на $0,26 (0,39%) - до $66,51 за баррель. Стоимость фьючерса на... Стоимость фьючерса на... читать дальше

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На 1 января 2019 года государственный долг субъектов РФ и муниципалитетов составил 2,206 трлн рублей, а к 1 января 2022 г. может вырасти в 1,3 раза - до 2,907 трлн рублей, следует из презентации Минфина, которая была представлена на заседании комитета по бюджету Госдумы в... читать дальше

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В этом году Белоруссия и Европейский союз могут вернуться к максимальному уровню товарооборота, который был у сторон в 2012 году - $26,9 млрд, заявил в понедельник премьер-министр страны Сергей Румас на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам... читать дальше

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Саудовская Аравия планирует вложить в экономику Пакистана $20 млрд, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд, совершающий поездку по азиатским странам. "Мы строим великое будущее для Саудовской Аравии и Пакистана", - заявил принц в ходе... "Мы строим великое будущее для Саудовской Аравии и Пакистана", - заявил принц в ходе... читать дальше

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Китай за последние 3 года увеличил официальные поставки черной икры в Россию с 3,5 тонны почти до 18 тонн, т.е. более чем в 5 раз. Оценок неофициального ввоза нет. "За три года увеличение поставок (черной икры из Китая) произошло с 3,5 тонны до почти 18 тонн в прошлом... "За три года увеличение поставок (черной икры из Китая) произошло с 3,5 тонны до почти 18 тонн в прошлом... читать дальше

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Премьер России Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательной классификации российских отелей. "Теперь все отели должны будут получать так называемые звезды, причем в обязательном порядке, - сказал Д.Медведев в понедельник на совещании с... "Теперь все отели должны будут получать так называемые звезды, причем в обязательном порядке, - сказал Д.Медведев в понедельник на совещании с... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей на уровне "ruAA", отмечается в сообщении агентства. По данному выпуску не предусмотрены... По данному выпуску не предусмотрены... читать дальше

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