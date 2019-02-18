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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2126 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2332,39 млрд руб.
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18 февраля 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2126 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2332,39 млрд руб.
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18 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 февраля составили по Российской Федерации 2126 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1801 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2637,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2278,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 февраля составили 2332,39 млрд руб. против 1839,34923 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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.18 февраля 2019 года 19:30
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.18 февраля 2019 года 18:21
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