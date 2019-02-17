ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 февраля в размере 66,7044 руб., евро - 75,2492 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 75,2492 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,21 коп.

17 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 66,7044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,15 коп.

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Грузия и Северная Македония в субботу подписали протокол об установлении дипломатических и консульских отношений, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Грузии. По данным пресс-службы, церемония подписания состоялась в Мюнхене. С грузинской стороны документ был... читать дальше

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У России нет искусственных сроков для заключения мирного договора с Японией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас нет никаких искусственных сроков, у российской стороны, я имею в виду. И мы спокойно объясняем нашим японским коллегам, что ничего подобного планировать... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 66,7044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,15 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 75,2492 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 75,2492 руб. По сравнению с...

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Объем средств, перечисленных физическими лицами в Грузию из России с использованием электронных платежных систем, в январе 2019 года уменьшился по сравнению с январем 2018 года на 10,7% - до $27,6 млн, сообщает Национальный банк Грузии. Между тем, эта сумма составляет... Между тем, эта сумма составляет... читать дальше

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Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса". "Суд постановил: избрать в отношении Калви меру пресечения в виде... читать дальше

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Доля остатков вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в общем объеме рынка ОФЗ выросла в январе 2019 года до 24,4% с 23,6%, что в объемах вложений по номиналу соответствует росту до 1,796 трлн рублей с 1,732 трлн... читать дальше

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Минэкономразвития создает специализированную платформу – маркетплейс, которая позволит иностранцам получить электронную визу для краткосрочной (3–8 дней) поездки в Россию при покупке комплексного пакета туруслуг. Об этом сообщил замминистра экономического развития Сергей Галкин... читать дальше

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Главы МИД РФ России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас провели сегодня встречу с представителями бизнес-кругов двух стран в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В беседе, в частности, приняли участие предприниматель Алексей Мордашов, генеральный директор... В беседе, в частности, приняли участие предприниматель Алексей Мордашов, генеральный директор... читать дальше

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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что сознательно исключать Россию из политической жизни - это стратегически неправильно, Евросоюз не может быть в этом заинтересован. "Сознательно политически исключать Россию я считаю неправильным, этот сигнал я считаю для нас... читать дальше

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В Кремле приветствуют обсуждение с Токио возможной отмены виз в Японию для россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Подобное обсуждение, безусловно, оно приветствуется, это в русле генеральной линии на дальнейшее развитие отношений", - сказал Д.Песков... читать дальше

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Граждане 166 стран отныне могут посещать Индию по электронным визам, количество дней пребывания было увеличено до 90, сообщает The Week. "Электронные визы в Индию теперь могут оформить граждане 166 стран мира. Срок непрерывного пребывания по туристической визе был увеличен до 90... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп готов в случае позитивной динамики переговоров по торговому соглашению с Китаем сдвинуть крайние сроки заключения сделки и не повышать пошлины, заявил он в пятницу. "Есть возможность, что я сдвину дату", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп заявил, что после предстоящего выхода Великобритании из ЕС ожидает заметной активизации торговли с этой страной. "Со временем мы увидим существенную активизацию торговли (между США и Великобританией)", - сказал он журналистам в Белом доме.

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Представители правительств Евросоюза и Европарламент достигли предварительного соглашения по вопросу о внесении изменений в европейскую газовую директиву. Аналитики Interfax Natural Gas Insight проанализировали последнюю версию соглашения и выделили основные моменты... Аналитики Interfax Natural Gas Insight проанализировали последнюю версию соглашения и выделили основные моменты... читать дальше

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Volkswagen Group предупреждает, что политические и экономические факторы могут негативно повлиять на ее показатели в 2019 году. "Сохранение волатильной геополитической среды, а также растущие экономические риски на отдельных рынках окажут решающее влияние на наш бизнес в этом... читать дальше

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На Сочинском инвестиционном форуме 2019 года заключено 443 соглашения на общую сумму 768 млрд рублей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. "Заключено 443 соглашения на общую сумму 768 млрд рублей - без учета тех соглашений, которые содержат коммерческую тайну", - сказал он на...

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