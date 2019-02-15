Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,6488 руб.

15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 408 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6488 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,5225 руб., максимальный - 66,7375 руб. Было заключено 9830 сделок. Объем торгов составил 57870,53 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,58 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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