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15 февраля 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,1498 руб.
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15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1498 руб. Минимальный курс евро составил 75,0175 руб., максимальный - 75,25 руб. Было заключено 3125 сделок. Объем торгов составил 17224,27 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,18 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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