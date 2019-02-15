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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 февраля
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В январе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,1% после повышения на 2% в декабре. Аналитики ожидали замедления роста лишь до 1,6%. Рост стал минимальным с декабря 2017 года
 
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15 февраля 2019 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 февраля

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15 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2826,58 (+33,27) руб./грамм; на серебро - 33,41 (-0,17) руб./грамм; на платину - 1689,94 (+12,65) руб./грамм; на палладий - 3036,75 (+22,33) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
15 февраля 2019 года 19:25
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 28628,921 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 198,398 млрд руб., или на...
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15 февраля 2019 года 19:15
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15 февраля 2019 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1415 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1448 руб.

Минимальный курс евро составил 74,9325 руб.,...    читать дальше
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15 февраля 2019 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8241 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8046 руб., максимальный - 9,8464...    читать дальше
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15 февраля 2019 года 19:01
Трамп ожидает существенного роста торговли с Великобританией в условиях Brexit
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в условиях предстоящего выхода Великобритании из ЕС ожидает заметной активизации торговли с этой страной.

"Со временем мы увидим существенную активизацию торговли (между США и Великобританией - ИФ)", - сказал он...
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15 февраля 2019 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 1,2%, индекс РТС - на 1,8%
Рынок акций РФ завершил торги в пятницу в плюсе вслед за нефтью.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%).

Однако в Европе настроения улучшились (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляли...    читать дальше
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15 февраля 2019 года 18:52
Группа S7 в январе увеличила перевозки на 6,7%
Группа S7, объединяющая авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" (летают под брендом S7 Airlines), в январе 2018 года перевезла 1,172 млн человек, что на 6,7% больше, чем в январе 2018 года, говорится в сообщении перевозчика.

На международных направлениях перевозки выросли на...    читать дальше
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15 февраля 2019 года 18:47
США расширили санкции против Венесуэлы
Министр нефти Венесуэлы, глава венесуэльской госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо включен в SDN list, говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В своем решении OFAC называет...    читать дальше
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15 февраля 2019 года 18:43
"Магнит" установил ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. на уровне 8,5%
ПАО "Магнит" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-003Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению через 2 года на уровне 8,68% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к...    читать дальше
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15 февраля 2019 года 18:25
Фондовые индексы США завершают неделю подъемом
Американские фондовые индексы уверенно растут в пятницу на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая, пишет MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск 15 февраля взлетел на 284,37 пункта (1,12%) и составил 25723,76...    читать дальше
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15 февраля 2019 года 18:20
Индекс потребительского доверия в США вырос сильнее прогнозов в феврале
Индекс потребительского доверия в США в феврале 2019 года повысился до 95,5 пункта с январского уровня в 91,2 пункта, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Значение индекса в январе было минимальным за два...    читать дальше
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15 февраля 2019 года 18:14
РФПИ и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта ВСМ Челябинск-Екатеринбург
Российский фонд прямых инвестиций и германская Siemens подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства ВСМ в России.

"Это подтверждает, что мы продолжаем совместную работу. Там есть еще много вопросов по финансированию, но это подчеркивает, что мы...    читать дальше
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15 февраля 2019 года 18:02
США своими санкционными действиями подрывают уверенность в долларовых активах - глава РФПИ
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что снижение доли нерезидентов в американском госдолге из-за рисков, связанных с санкционными ограничениями, создает вызовы для финансовой системы США.

"Санкции создают риски для многих транзакций в долларах, многие страны, не только...    читать дальше
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15 февраля 2019 года 17:51
В январе Россия увеличила выпуск золота на 35,5% - Росстат
Россия в январе увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 35,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, сообщил Росстат.

По сравнению с декабрем выпуск золота сократился на 28,5%.

Абсолютных показателей...
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15 февраля 2019 года 17:40
В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море, меры не затронут компании РФ
В ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Азовском море, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море", - передает агентство....    читать дальше
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15 февраля 2019 года 17:37
"ВЭБ-лизинг" выкупил по оферте 20,35% выпуска облигаций БО-05 на 1,017 млрд рублей
АО "ВЭБ-лизинг" выкупило в рамках оферты 1 млн 17,633 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 20,35%...    читать дальше
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