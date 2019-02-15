Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 февраля

15 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 16 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2826,58 (+33,27) руб./грамм; на серебро - 33,41 (-0,17) руб./грамм; на платину - 1689,94 (+12,65) руб./грамм; на палладий - 3036,75 (+22,33) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 28628,921 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 198,398 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1079 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6754 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1415 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1448 руб. Минимальный курс евро составил 74,9325 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,9325 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8241 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8046 руб., максимальный - 9,8464... Минимальный курс юаня составил 9,8046 руб., максимальный - 9,8464... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в условиях предстоящего выхода Великобритании из ЕС ожидает заметной активизации торговли с этой страной. "Со временем мы увидим существенную активизацию торговли (между США и Великобританией - ИФ)", - сказал он... "Со временем мы увидим существенную активизацию торговли (между США и Великобританией - ИФ)", - сказал он...

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу в плюсе вслед за нефтью. В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%). В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%). Однако в Европе настроения улучшились (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляли... Однако в Европе настроения улучшились (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляли... читать дальше

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Группа S7, объединяющая авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" (летают под брендом S7 Airlines), в январе 2018 года перевезла 1,172 млн человек, что на 6,7% больше, чем в январе 2018 года, говорится в сообщении перевозчика. На международных направлениях перевозки выросли на... На международных направлениях перевозки выросли на... читать дальше

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Министр нефти Венесуэлы, глава венесуэльской госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо включен в SDN list, говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций). В своем решении OFAC называет... В своем решении OFAC называет... читать дальше

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ПАО "Магнит" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-003Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению через 2 года на уровне 8,68% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к... Ставке соответствует доходность к погашению через 2 года на уровне 8,68% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут в пятницу на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск 15 февраля взлетел на 284,37 пункта (1,12%) и составил 25723,76... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск 15 февраля взлетел на 284,37 пункта (1,12%) и составил 25723,76... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале 2019 года повысился до 95,5 пункта с январского уровня в 91,2 пункта, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса в январе было минимальным за два... Значение индекса в январе было минимальным за два... читать дальше

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Российский фонд прямых инвестиций и германская Siemens подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства ВСМ в России. "Это подтверждает, что мы продолжаем совместную работу. Там есть еще много вопросов по финансированию, но это подчеркивает, что мы... "Это подтверждает, что мы продолжаем совместную работу. Там есть еще много вопросов по финансированию, но это подчеркивает, что мы... читать дальше

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что снижение доли нерезидентов в американском госдолге из-за рисков, связанных с санкционными ограничениями, создает вызовы для финансовой системы США. "Санкции создают риски для многих транзакций в долларах, многие страны, не только... "Санкции создают риски для многих транзакций в долларах, многие страны, не только... читать дальше

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Россия в январе увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 35,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, сообщил Росстат. По сравнению с декабрем выпуск золота сократился на 28,5%. По сравнению с декабрем выпуск золота сократился на 28,5%. Абсолютных показателей... Абсолютных показателей...

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В ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Азовском море, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источник. "В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море", - передает агентство.... "В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море", - передает агентство.... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" выкупило в рамках оферты 1 млн 17,633 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 20,35%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 20,35%... читать дальше

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