Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 116,7 млрд руб.

15 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 116,7 млрд руб.

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы растет. Фондовая Европа демонстрирует значительное повышение с начала недели. Участники европейского рынка акций оценивают статданные из еврозоны и отчетность крупных компаний, а также итоги торговых переговоров США и... Участники европейского рынка акций оценивают статданные из еврозоны и отчетность крупных компаний, а также итоги торговых переговоров США и... читать дальше

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Торговые переговоры между США и Китаем завершились в Пекине в пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отмечали, что несколько приблизились к соглашению, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По... По... читать дальше

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Глава Якутии Айсен Николаев не считает нужным максимизировать финальные дивиденды "АЛРОСА" за 2018 год на фоне нелучшей конъюнктуры рынка алмазов, но в случае восстановления рынка к апрелю базовый payout может возрасти. "АЛРОСА" по итогам I полугодия 2018 г. перечислила... "АЛРОСА" по итогам I полугодия 2018 г. перечислила... читать дальше

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В Госдуму законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) будет представлен в марте, надеется глава комитета по финансовому рынку палаты Анатолий Аксаков. "Я рассчитываю, что в марте закон - мы готовы сами, кстати, депутаты внести, если правительству это сложно... "Я рассчитываю, что в марте закон - мы готовы сами, кстати, депутаты внести, если правительству это сложно... читать дальше

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Замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков заявил сегодня, что законопроект по реновации на всю страну можно внедрять только после оценки результатов программы в столице. "Система управления, выстроенная в Москве, и в значительном количестве наших муниципалитетов,... "Система управления, выстроенная в Москве, и в значительном количестве наших муниципалитетов,... читать дальше

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Количество случаев мошенничества с использованием социальной инженерии (получение доступа к информации на основе особенностей психологии людей) в отношении клиентов Сбербанка выросло за последние полгода на 30-40%, этот тренд продолжится, сообщил зампред правления Сбербанка... читать дальше

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Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в декабре 2018 года составило 17 млрд евро по сравнению с 19 млрд евро в ноябре, свидетельствуют данные Евростата. В декабре 2017 года был зафиксирован внешнеторговый... читать дальше

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"Ростелеком" пока не обращался в правительство за директивой на выкуп у ВТБ доли в мобильном операторе Tele2, сообщил журналистам глава госкомпании Михаил Осеевский в кулуарах инвестфорума в Сочи. "Пока рано говорить о структуре этой сделки, поскольку еще мы не перешли... "Пока рано говорить о структуре этой сделки, поскольку еще мы не перешли... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 66,7044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,15 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 75,2492 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,21 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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США будут вводить санкции против любых юридических и физических лиц, нарушающих введенные Вашингтоном санкции, в том числе из ЕС, заявил в пятницу спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук. "Очевидно, и все это понимают, мы введем санкции в ответ на любую... "Очевидно, и все это понимают, мы введем санкции в ответ на любую... читать дальше

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Доля контрафактного топлива с 2015 г. к настоящему времени сократилась с 20% до 9% рынка, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Кулешов, выступая на сессии "Контрафакт против всех: Ущерб... читать дальше

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К "Европлан" 20 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,75-10,00% годовых,... Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,75-10,00% годовых,... читать дальше

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Шотландия в 2018 году увеличила экспорт виски в объемном и стоимостном выражении до рекордных отметок, при этом поставки в США в первый раз в истории превысили 1 млрд фунтов стерлингов ($1,28 млрд), свидетельствуют данные Шотландской ассоциации виски (SWA). Объем экспорта... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,77 пункта (0,763%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2479,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2488,06 (+1,11%) пункта,... читать дальше

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Минпромторг поддерживает введение цифровой маркировки алкоголя. "Маркировка алкоголя - это вопрос дискуссионный, мы обсуждаем его с Минфином. На мой взгляд, это будет правильно", - заявил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах... "Маркировка алкоголя - это вопрос дискуссионный, мы обсуждаем его с Минфином. На мой взгляд, это будет правильно", - заявил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах... читать дальше

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