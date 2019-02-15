ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,5429 руб.

15 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 66,5429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 86,46 коп.

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НК "Башнефть" в рамках оферты выкупила 12,244 тыс. облигаций 4-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. "Башнефть" разместила 4-й выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в феврале 2012 года. Облигации размещены на 10 лет, бумаги имеют... "Башнефть" разместила 4-й выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в феврале 2012 года. Облигации размещены на 10 лет, бумаги имеют...

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РН банк завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 7 февраля. В ходе маркетинга ориентир был изменен три раза с отметки 9,30-9,40% годовых. Ставка 1-го и... Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 7 февраля. В ходе маркетинга ориентир был изменен три раза с отметки 9,30-9,40% годовых. Ставка 1-го и... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41124,660 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 541,774 млрд руб., или на...

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Уралкалий" увеличил объем программы биржевых облигаций со 100 до 200 млрд рублей. Соответствующие изменения в программу утвердил совет директоров, сообщила компания. Соответствующие изменения в программу утвердил совет директоров, сообщила компания. В июне 2015 года совет директоров "Уралкалия" утвердил программу биржевых неконвертируемых... В июне 2015 года совет директоров "Уралкалия" утвердил программу биржевых неконвертируемых... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8188 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7947 руб., максимальный - 9,89... Минимальный курс юаня составил 9,7947 руб., максимальный - 9,89... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9721 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,778 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8828 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2762 руб. Минимальный курс евро составил 74,6225 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,6225 руб.,... читать дальше

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Проект продвижения российского турпродукта для иностранцев Visit Russia необходимо перезапустить, чтобы синхронизировать работу регионов и турбизнеса, сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин. "Глобальная конкуренция за туриста - это задача,... "Глобальная конкуренция за туриста - это задача,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за угрозы введения США новых антироссийских санкций. Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу... Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу... читать дальше

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Уровень безработицы в мире снизился, но условия труда для миллионов людей по-прежнему оставляют желать лучшего, говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ), посвященном последним тенденциям на рынке труда. По данным доклада, в 2018 году 3,3... По данным доклада, в 2018 году 3,3... читать дальше

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НК "Роснефть" в рамках оферты выкупила 1 млн 910,912 тыс. облигаций серии БО-01 и 159 облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях эмитента. Сбор заявок на вторичное размещение прошел 14 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок на вторичное размещение прошел 14 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально... Первоначально... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются на фоне крайне слабых данных о розничных продажах. Вместе с тем падение сдерживают ожидания новостей о торговых переговорах США и Китая. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские... Вместе с тем падение сдерживают ожидания новостей о торговых переговорах США и Китая. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские... читать дальше

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Россия к 2040 году останется крупнейшим экспортером нефти и газа в мире, однако использование энергоресурсов на внутреннем рынке будет недостаточно эффективным, следует из энергетического отчета ВР. Экспорт российской нефти к 2040 году достигнет 9 млн баррелей в сутки,... Экспорт российской нефти к 2040 году достигнет 9 млн баррелей в сутки,... читать дальше

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Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов полагает, что один пакет новых американских санкций против России в этом году практически неизбежен, но есть надежда, что он не будет слишком жестким. В среду вечером было объявлено, что группа сенаторов подготовила новую,... В среду вечером было объявлено, что группа сенаторов подготовила новую,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 14 февраля присвоило выпуску облигаций ВЭБа серии ПБО-001Р-14 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AАА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ВЭБа. По... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ВЭБа. По... читать дальше

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Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает выпуск в РФ коробок переключения передач (КПП), всего в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) планирует вложить около 12 млрд руб., сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах... читать дальше

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