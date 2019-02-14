Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,6866 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9877 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6866 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,2675 руб., максимальный - 67,055 руб. Было заключено 17496 сделок. Объем торгов составил 112771,24 млн руб., что на 110% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,88 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.