Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,1216 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7492 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1216 руб.

Минимальный курс евро составил 74,765 руб., максимальный - 75,41 руб. Было заключено 4078 сделок. Объем торгов составил 22638,26 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,41 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.