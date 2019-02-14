ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,3872 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 74,3872 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,13 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 47,56 пункта (1,877%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2485,76 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 41666,435 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 362,261 млрд руб., или на...

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Сбербанк России 19 февраля начнет размещение двух выпусков структурных облигаций серий ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R общим объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Дата погашения выпусков - 29 августа 2022 года.... Дата погашения выпусков - 29 августа 2022 года.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 374 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7203 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3472 руб. Минимальный курс евро составил 74,1675 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,1675 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 258 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7064 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6968 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,6968 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом индексов на 2% на фоне оптимизма на мировых фондовых площадках и повышения цен нефти. В среду в Азии индексы выросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%). В среду в Азии индексы выросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%). В плюсе торговалась... В плюсе торговалась... читать дальше

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Аналитики Goldman Sachs Group Inc. сохраняют прогноз роста котировок нефти сорта Brent до $67,5 за баррель в следующем квартале в условиях здорового спроса и ограничений добычи странами ОПЕК+. "Основные производители ОПЕК используют стратегию шока и трепета и выходят за... "Основные производители ОПЕК используют стратегию шока и трепета и выходят за... читать дальше

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АО "Новая перевозочная компания" (НПК) установило ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей в размере 8,8% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,99% годовых. Ставки 2-10-го... Ставке соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,99% годовых. Ставки 2-10-го... читать дальше

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Минфин РФ в среду на первом аукционе по размещению ОФЗ в новом формате - без установления предельных объемов предложения - разместил рекордный за девять лет объем госбумаг - на 38,099 млрд рублей по номиналу. За весь период наблюдения больше, чем в среду, 13 февраля, на... За весь период наблюдения больше, чем в среду, 13 февраля, на... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3633 тыс. баррелей - до 450,84 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 408 тыс. баррелей и составили 258,301 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 408 тыс. баррелей и составили 258,301 млн баррелей,... читать дальше

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Выручка Luxoft в 3-м квартале 2019 финансового года (октябрь-декабрь 2018 года) составила $230,4 млн, снизившись на 2,6% (год к году), говорится в отчете компании. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 18,6% год к году - до $32,6 млн. Рентабельность EBITDA... Скорректированный показатель EBITDA сократился на 18,6% год к году - до $32,6 млн. Рентабельность EBITDA... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в среду, рынок позитивно воспринял слова президента США Дональда Трампа о возможности переноса крайнего срока для достижения соглашения с КНР, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:15 МСК 13 февраля... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:15 МСК 13 февраля... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ВЭБа серии ПБО-001Р-14 объемом 5 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-151-00004-T-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-151-00004-T-001P. Как... Как... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг эмитента ПАО "Татнефть" до "Ваа2" с "Ваа3". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз изменен на "стабильный" с "позитивного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз изменен на "стабильный" с "позитивного". Базовая оценка кредитоспособности... Базовая оценка кредитоспособности... читать дальше

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Фонды прямых инвестиций Bain Capital и Carlyle Group рассматривают возможность подачи совместного предложения о покупке германского производителя светового оборудования Osram Licht AG, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По словам... По словам... читать дальше

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