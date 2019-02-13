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13 февраля 2019 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,3724 руб.

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13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3226 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3724 руб.

Минимальный курс евро составил 74,275 руб., максимальный - 74,5 руб. Было заключено 3417 сделок. Объем торгов составил 19535,25 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,38 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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