Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7089 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 235 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7089 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,6959 руб., максимальный - 9,7249 руб. Было заключено 32 сделки. Объем торгов составил 115,12 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,6959 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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