ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 февраля в размере 66,0628 руб., евро - 74,8954 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 74,8954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,02 коп.

10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 66,0628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,29 коп.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране за последние два года были достигнуты позитивные изменения в экономике по сравнению с тем временем, когда у власти был экс-президент Барак Обама. По мнению Д.Трампа, в США "прекрасная экономика, несмотря на администрацию Обамы и... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля. В поздравлении главы государства, в частности, говорится: "В нынешней сложной... В поздравлении главы государства, в частности, говорится: "В нынешней сложной... читать дальше

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Член ЕК по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица подписал в Аддис-Абебе документы о дополнительном финансировании региональных программам для 25 стран Африки, сообщила Европейская комиссия. "Дополнительные инвестиции на сумму 225 миллионов евро, под которыми я... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 66,0628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 74,8954 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 74,8954 руб. По сравнению с...

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Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в субботу провели неформальную встречу в Сочи, обсудили ситуацию в регионе, вопросы развития двусторонних отношений и предстоящий визит российского лидера в Бишкек, сообщил пресс-секретарь президента РФ... читать дальше

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Правительство Нидерландов ведет переговоры с 250 иностранными компаниями о передислокации их офисов в связи с предстоящим Brexit. Речь идет преимущественно о британских компаниях, а также об американских и азиатских фирмах, сообщило министерство экономики Нидерландов. В... В... читать дальше

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Около 200 рейсов на прилет и вылет были отменены в субботу в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) из-за сильных снегопадов, сообщило агентство Associated Press. По данным агентства, решение об отмене рейсов было принято после того, как за небольшое время на севере Сиэтла... читать дальше

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Закладка фундамента совместного завода группы "ГАЗ" и "Азермаша" по сборке легких коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения состоялась в субботу в Гаджигабуле. На предприятии в год будет производиться 1 тыс. автомобилей различных модификаций: "Газель",... читать дальше

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Вспышка лошадиного гриппа в Великобритании привела к отмене скачек, в результате чего упали котировки акций британских букмекеров. Стоимость бумаг William Hill Plc опустилась в пятницу на 0,9%, Paddy Power Betfair Plc - на 0,2%, GVC Holdings Plc, владеющей букмекерской... Стоимость бумаг William Hill Plc опустилась в пятницу на 0,9%, Paddy Power Betfair Plc - на 0,2%, GVC Holdings Plc, владеющей букмекерской... читать дальше

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Чистая прибыль ведущего индийского сталепроизводителя Tata Steel Ltd. по итогам третьего финансового квартала увеличилась на 54%, или в полтора раза, - до 17,53 млрд рупий ($246 млн). База сравнения была низкой, поскольку годом ранее компания зафиксировала единовременные... читать дальше

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Второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое, сообщил президент США Дональд Трамп. "Он пройдет в Ханое, во Вьетнаме, 27-28 февраля", - написал он в своем твиттере. Д.Трамп добавил: "С нетерпением жду встречи с председателем Кимом (лидер КНДР Ким Чен Ын) для... Д.Трамп добавил: "С нетерпением жду встречи с председателем Кимом (лидер КНДР Ким Чен Ын) для... читать дальше

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Совет директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов при руководителе Росрыболовства одобрил увеличение объема рекомендованного вылова креветок в Баренцевом море в этом году в три раза - до 90 тыс. тонн, сообщает Росрыболовство. По оценкам головного... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ночь на субботу повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с "Ba1" до "Baa3" - нижней ступени инвестиционного уровня. Таким... читать дальше

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Минсельхоз США в феврале 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в текущем сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) на 0,5 млн тонн, до 37 млн тонн, сообщается в февральском отчете ведомства. Оценка переходящих запасов пшеницы... Оценка переходящих запасов пшеницы... читать дальше

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Китайской компании Huawei Technologies Co. может потребоваться до пяти лет для устранения всех недостатков, вызвавших опасения у британских специалистов в рамках проверки ее программного обеспечения и технологических процессов. Британские специалисты, тестировавшие ПО... Британские специалисты, тестировавшие ПО... читать дальше

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Правительство Греции может не получить смягчения долговой нагрузки, согласованного с европейскими кредиторами в июне прошлого года, из-за медленной реализации некоторых реформ, сообщает CNBC. "Они отстают от графика по тем программам, которые должны выполнить", - заявил изданию... читать дальше

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