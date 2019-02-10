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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 февраля в размере 66,0628 руб., евро - 74,8954 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе ускорилась до 1%
В январе цены в РФ выросли на 1% после инфляции в 0,8% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась меньше прогнозов большинства аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,1%
 
ЦБ ждет возвращения инфляции к отметке 4% в первой половине 2020 года
Банк России сохранил прогноз инфляции на 2019 год на уровне 5,0-5,5%, ждет ее возвращения к отметке 4% в первой половине 2020 года, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров. "По прогнозу Банка России, под действием повышения...
 
Эксперты предупреждают о рисках очередного скачка цен на бензин
Российские нефтяники, по данным центрального диспетчерского управления ТЭК (подведомственно Минэнерго), в январе отправили на экспорт 332,7 тыс. т высокооктанового бензина экологического пятого класса. Рост по сравнению с аналогичным показателем...
 
Цифровой профиль гражданина опробуют на кредитах
Концепция цифрового профиля гражданина в целом одобрена правительством и рабочей группой по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика". Разработкой концепции занимались Минкомсвязь и Банк России совместно с "Ростелекомом". Запуск...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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10 февраля 2019 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 февраля в размере 66,0628 руб., евро - 74,8954 руб.

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10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 66,0628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,29 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 74,8954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,02 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
10 февраля 2019 года 12:03
Трамп: в США за последние два года достигнуты позитивные изменения в экономике
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране за последние два года были достигнуты позитивные изменения в экономике по сравнению с тем временем, когда у власти был экс-президент Барак Обама. По мнению Д.Трампа, в США "прекрасная экономика, несмотря на администрацию Обамы и...    читать дальше
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10 февраля 2019 года 10:48
Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника
Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится: "В нынешней сложной...    читать дальше
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10 февраля 2019 года 09:56
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Член ЕК по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица подписал в Аддис-Абебе документы о дополнительном финансировании региональных программам для 25 стран Африки, сообщила Европейская комиссия. "Дополнительные инвестиции на сумму 225 миллионов евро, под которыми я...    читать дальше
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10 февраля 2019 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 февраля в размере 66,0628 руб., евро - 74,8954 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 66,0628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,29 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 74,8954 руб. По сравнению с...
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09 февраля 2019 года 17:49
Президенты России и Киргизии обсудили развитие двусторонних отношений
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в субботу провели неформальную встречу в Сочи, обсудили ситуацию в регионе, вопросы развития двусторонних отношений и предстоящий визит российского лидера в Бишкек, сообщил пресс-секретарь президента РФ...    читать дальше
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09 февраля 2019 года 16:58
Нидерланды переманивают фирмы из Великобритании
Правительство Нидерландов ведет переговоры с 250 иностранными компаниями о передислокации их офисов в связи с предстоящим Brexit. Речь идет преимущественно о британских компаниях, а также об американских и азиатских фирмах, сообщило министерство экономики Нидерландов.

В...    читать дальше
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09 февраля 2019 года 16:02
В Сиэтле отменили 200 авиарейсов из-за сильного снегопада
Около 200 рейсов на прилет и вылет были отменены в субботу в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) из-за сильных снегопадов, сообщило агентство Associated Press. По данным агентства, решение об отмене рейсов было принято после того, как за небольшое время на севере Сиэтла...    читать дальше
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09 февраля 2019 года 15:17
В 2020 году в Азербайджане начнется производство автомобилей "ГАЗ"
Закладка фундамента совместного завода группы "ГАЗ" и "Азермаша" по сборке легких коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения состоялась в субботу в Гаджигабуле. На предприятии в год будет производиться 1 тыс. автомобилей различных модификаций: "Газель",...    читать дальше
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09 февраля 2019 года 14:39
Отмена скачек из-за лошадиного гриппа в Великобритании вызвала падение котировок акций букмекеров
Вспышка лошадиного гриппа в Великобритании привела к отмене скачек, в результате чего упали котировки акций британских букмекеров.

Стоимость бумаг William Hill Plc опустилась в пятницу на 0,9%, Paddy Power Betfair Plc - на 0,2%, GVC Holdings Plc, владеющей букмекерской...    читать дальше
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09 февраля 2019 года 13:45
Квартальная прибыль Tata Steel выросла в полтора раза, но оказалась слабее прогноза
Чистая прибыль ведущего индийского сталепроизводителя Tata Steel Ltd. по итогам третьего финансового квартала увеличилась на 54%, или в полтора раза, - до 17,53 млрд рупий ($246 млн). База сравнения была низкой, поскольку годом ранее компания зафиксировала единовременные...    читать дальше
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09 февраля 2019 года 12:57
Второй саммит США-КНДР пройдет в Ханое
Второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое, сообщил президент США Дональд Трамп. "Он пройдет в Ханое, во Вьетнаме, 27-28 февраля", - написал он в своем твиттере.

Д.Трамп добавил: "С нетерпением жду встречи с председателем Кимом (лидер КНДР Ким Чен Ын) для...    читать дальше
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09 февраля 2019 года 12:12
Росрыболовство одобрило увеличение объема рекомендованного вылова креветок на севере РФ до 90 тыс. тонн
Совет директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов при руководителе Росрыболовства одобрил увеличение объема рекомендованного вылова креветок в Баренцевом море в этом году в три раза - до 90 тыс. тонн, сообщает Росрыболовство. По оценкам головного...    читать дальше
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09 февраля 2019 года 11:41
Moody's повысило суверенные рейтинги России до инвестиционного уровня "Baa3"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ночь на субботу повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с "Ba1" до "Baa3" - нижней ступени инвестиционного уровня. Таким...    читать дальше
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09 февраля 2019 года 11:14
Минсельхоз США: экспорт пшеницы из России в текущем сельхозгоду составит 37 млн тонн
Минсельхоз США в феврале 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в текущем сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) на 0,5 млн тонн, до 37 млн тонн, сообщается в февральском отчете ведомства.

Оценка переходящих запасов пшеницы...    читать дальше
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09 февраля 2019 года 10:35
Huawei может потребоваться несколько лет для устранения всех недостатков с ПО, выявленных Британией
Китайской компании Huawei Technologies Co. может потребоваться до пяти лет для устранения всех недостатков, вызвавших опасения у британских специалистов в рамках проверки ее программного обеспечения и технологических процессов.

Британские специалисты, тестировавшие ПО...    читать дальше
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09 февраля 2019 года 10:07
Греция может не получить смягчения долговой нагрузки из-за медленной реализации реформ
Правительство Греции может не получить смягчения долговой нагрузки, согласованного с европейскими кредиторами в июне прошлого года, из-за медленной реализации некоторых реформ, сообщает CNBC. "Они отстают от графика по тем программам, которые должны выполнить", - заявил изданию...    читать дальше
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