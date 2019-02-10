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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 февраля в размере 66,0628 руб., евро - 74,8954 руб.
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10 февраля 2019 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 февраля в размере 66,0628 руб., евро - 74,8954 руб.
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10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 66,0628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 74,8954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,02 коп.
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10 февраля 2019 года 12:03
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране за последние два года были достигнуты позитивные изменения в экономике по сравнению с тем временем, когда у власти был экс-президент Барак Обама. По мнению Д.Трампа, в США "прекрасная экономика, несмотря на администрацию Обамы и... читать дальше
.10 февраля 2019 года 10:48
Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля. В поздравлении главы государства, в частности, говорится: "В нынешней сложной... читать дальше
.10 февраля 2019 года 09:56
Член ЕК по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица подписал в Аддис-Абебе документы о дополнительном финансировании региональных программам для 25 стран Африки, сообщила Европейская комиссия. "Дополнительные инвестиции на сумму 225 миллионов евро, под которыми я... читать дальше
.10 февраля 2019 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 66,0628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 74,8954 руб. По сравнению с...
.09 февраля 2019 года 17:49
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в субботу провели неформальную встречу в Сочи, обсудили ситуацию в регионе, вопросы развития двусторонних отношений и предстоящий визит российского лидера в Бишкек, сообщил пресс-секретарь президента РФ... читать дальше
.09 февраля 2019 года 16:58
Правительство Нидерландов ведет переговоры с 250 иностранными компаниями о передислокации их офисов в связи с предстоящим Brexit. Речь идет преимущественно о британских компаниях, а также об американских и азиатских фирмах, сообщило министерство экономики Нидерландов. В... читать дальше
.09 февраля 2019 года 16:02
Около 200 рейсов на прилет и вылет были отменены в субботу в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) из-за сильных снегопадов, сообщило агентство Associated Press. По данным агентства, решение об отмене рейсов было принято после того, как за небольшое время на севере Сиэтла... читать дальше
.09 февраля 2019 года 15:17
Закладка фундамента совместного завода группы "ГАЗ" и "Азермаша" по сборке легких коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения состоялась в субботу в Гаджигабуле. На предприятии в год будет производиться 1 тыс. автомобилей различных модификаций: "Газель",... читать дальше
.09 февраля 2019 года 14:39
Вспышка лошадиного гриппа в Великобритании привела к отмене скачек, в результате чего упали котировки акций британских букмекеров. Стоимость бумаг William Hill Plc опустилась в пятницу на 0,9%, Paddy Power Betfair Plc - на 0,2%, GVC Holdings Plc, владеющей букмекерской... читать дальше
.09 февраля 2019 года 13:45
Чистая прибыль ведущего индийского сталепроизводителя Tata Steel Ltd. по итогам третьего финансового квартала увеличилась на 54%, или в полтора раза, - до 17,53 млрд рупий ($246 млн). База сравнения была низкой, поскольку годом ранее компания зафиксировала единовременные... читать дальше
.09 февраля 2019 года 12:57
Второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое, сообщил президент США Дональд Трамп. "Он пройдет в Ханое, во Вьетнаме, 27-28 февраля", - написал он в своем твиттере. Д.Трамп добавил: "С нетерпением жду встречи с председателем Кимом (лидер КНДР Ким Чен Ын) для... читать дальше
.09 февраля 2019 года 12:12
Росрыболовство одобрило увеличение объема рекомендованного вылова креветок на севере РФ до 90 тыс. тонн
Совет директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов при руководителе Росрыболовства одобрил увеличение объема рекомендованного вылова креветок в Баренцевом море в этом году в три раза - до 90 тыс. тонн, сообщает Росрыболовство. По оценкам головного... читать дальше
.09 февраля 2019 года 11:41
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ночь на субботу повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с "Ba1" до "Baa3" - нижней ступени инвестиционного уровня. Таким... читать дальше
.09 февраля 2019 года 11:14
Минсельхоз США в феврале 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в текущем сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) на 0,5 млн тонн, до 37 млн тонн, сообщается в февральском отчете ведомства. Оценка переходящих запасов пшеницы... читать дальше
.09 февраля 2019 года 10:35
Китайской компании Huawei Technologies Co. может потребоваться до пяти лет для устранения всех недостатков, вызвавших опасения у британских специалистов в рамках проверки ее программного обеспечения и технологических процессов. Британские специалисты, тестировавшие ПО... читать дальше
.09 февраля 2019 года 10:07
Правительство Греции может не получить смягчения долговой нагрузки, согласованного с европейскими кредиторами в июне прошлого года, из-за медленной реализации некоторых реформ, сообщает CNBC. "Они отстают от графика по тем программам, которые должны выполнить", - заявил изданию... читать дальше
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