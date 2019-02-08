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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,731 руб.
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08 февраля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,731 руб.
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8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 102 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,731 руб. Минимальный курс юаня составил 9,68 руб., максимальный - 9,7446 руб. Было заключено 79 сделок. Объем торгов составил 207,81 млн руб., что на 75% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,68 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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08 февраля 2019 года 20:10
ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" ("ЧЗПСН-Профнастил") 8 февраля завершил размещение облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей, говорится в сооющении компании. Размещение бондов началось 16 июля 2018 года. Ставка 1-го купона по... читать дальше
.08 февраля 2019 года 20:01
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,07 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2502,82 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:37
Наблюдательный совет Сбербанка России 8 февраля утвердил программу коммерческих облигаций объемом до 250 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. В рамках бессрочной программы бонды могут быть размещены на срок до 15 лет. Бумаги будут размещаться по... читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1111 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7679 руб. Минимальный курс евро составил 74,355 руб.,... читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 102 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,731 руб. Минимальный курс юаня составил 9,68 руб., максимальный - 9,7446... читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,9446 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 712 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9446 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:05
ВТБ утвердил параметры 12 выпусков биржевых облигаций серий Б-1-14 - Б-1-25 общим объемом 135 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпусков серий Б-1-14 - Б-1-17 составляет 5 млрд рублей каждый, выпусков Б-1-18 - Б-1-21 и Б-1-25 - по 10 млрд... читать дальше
.08 февраля 2019 года 18:58
Фондовый рынок РФ, открывшийся в миноре, и завершил пятницу в минусе. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в начале торгов в пятницу, восстанавливаясь после рекордного в текущем году падения в четверг. К вечеру индикаторы возобновили... читать дальше
.08 февраля 2019 года 18:49
Изменения в европейской директиве по газу пойдут на пользу и инвесторам, и пользователям газовой инфраструктуры
В Евросоюзе считают, что изменения в европейской директиве по газу пойдут на пользу как инвесторам, так и пользователям газовой инфраструктуры. "Глобальная цель предложения об изменении директивы по газу заключается в том, чтобы обеспечить применение правил,... читать дальше
.08 февраля 2019 года 18:38
Ограничение экспорта леса в Китай не рассматривается, но необходимо стимулировать глубокую переработку в России, заявил журналистам в Казани замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван... читать дальше
.08 февраля 2019 года 18:37
"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска структурных облигаций Сбербанка серии ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R и ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R объемом по 3 млрд рублей каждый и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску... читать дальше
.08 февраля 2019 года 18:36
ЭБ 8 февраля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К122 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 60% выпуска на сумму 12 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 5 февраля. Ставка купона составила 7,64%... читать дальше
.08 февраля 2019 года 18:28
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в иностранной и национальной валютах с "BB-" до "BB". Прогноз дальнейшего изменения рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе... читать дальше
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.08 февраля 2019 года 18:10
ЭБ начнет 15 февраля размещение 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-14 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации прошел в пятницу с 14:00 до 16:00 МСК. Ставка купона установлена на уровне 8,93% годовых на весь... читать дальше
.08 февраля 2019 года 18:03
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Оборонно-промышленный комплекс России в рамках реализации национальных проектов может произвести гражданскую продукцию на сумму более 2 трлн рублей в ближайшие 5 лет, сообщил в пятницу директор департамента министерства промышленности и торговли РФ Константин Тарабрин.... читать дальше
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