Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,731 руб.

8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 102 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,731 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,68 руб., максимальный - 9,7446 руб. Было заключено 79 сделок. Объем торгов составил 207,81 млн руб., что на 75% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,68 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.