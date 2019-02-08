Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

8 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 11.02 по 17.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы снижаются, инвесторы опасаются ухудшения торговых отношений США и Китая и торможения мировой экономики. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск опустился на 176,47 пункта (0,70%) и составлял 24993,06... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск опустился на 176,47 пункта (0,70%) и составлял 24993,06... читать дальше

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в пятницу журналистам, что отношения Франции и Германии дружественны и стабильны, несмотря на слухи и отмену визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Мюнхенскую конференцию по безопасности. "Вы знаете, как часто я встречаюсь... "Вы знаете, как часто я встречаюсь... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9914 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,75 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 65,75 руб.,... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций "Фольксваген банк Рус" серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020303500B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020303500B001P. Как... Как... читать дальше

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В этом году в России будет принят закон о внедрении централизованной модели управления многофункциональными центрами (МФЦ) в регионах страны, считает замглавы Минэкономразвития РФ Савва Шипов. "Законопроект должен быть принят в этом году. Мы с коллегами в регионах уже... "Законопроект должен быть принят в этом году. Мы с коллегами в регионах уже... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11.02 по 17.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В Париже утверждают, что опасения Франции по проекту газопровода "Северный поток 2" не связаны с негативным отношением США к этому проекту. "Враждебность США по отношению к "Северному потоку 2" не повлияла на позицию Франции", - сообщает Bloomberg со ссылкой на... "Враждебность США по отношению к "Северному потоку 2" не повлияла на позицию Франции", - сообщает Bloomberg со ссылкой на... читать дальше

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В понедельник, 11 февраля, в Японии праздник - День образования нации. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Российские нефтегазовые компании продолжат генерировать высокие прибыли и денежные потоки в 2019-2021 гг., прогнозируют эксперты рейтингового агентства Fitch. Изменения в налоговой сфере, вероятно, окажут лишь минимальное негативное влияние на upstream-сектор, тогда как... Изменения в налоговой сфере, вероятно, окажут лишь минимальное негативное влияние на upstream-сектор, тогда как... читать дальше

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Правительство намерено поддержать развитие моногородов в России, заявил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко. "Будет продолжена поддержка развития моногородов. Мы рассчитываем очень серьезно этим заняться. Сейчас 319 моногородов, и мы приняли решение и дали статус... "Будет продолжена поддержка развития моногородов. Мы рассчитываем очень серьезно этим заняться. Сейчас 319 моногородов, и мы приняли решение и дали статус... читать дальше

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ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" ("ЖКХ Якутии") готовит к первичному размещению выпуск биржевых облигаций, сообщается в пресс-релизе ИК "Велес Капитал", выступающей организатором предстоящего размещения. Планируемый выпуск согласован с... Планируемый выпуск согласован с... читать дальше

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ПАО "МТС" планирует обновить структуру листинга своих акций на фондовых биржах, сообщила компания. МТС проведет оценку целесообразности листинга в США и рассмотрит возможность сделать "Московскую биржу" основной площадкой для торговли ценными бумагами, отмечается в... МТС проведет оценку целесообразности листинга в США и рассмотрит возможность сделать "Московскую биржу" основной площадкой для торговли ценными бумагами, отмечается в... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-134 на 19 млрд 693,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Германия нуждается в диверсификации энергоснабжения в том числе с помощью российского газа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. "Существуют разные оценки, и вам это известно, они появились не сегодня. У Германии есть потребность в диверсификации собственного... "Существуют разные оценки, и вам это известно, они появились не сегодня. У Германии есть потребность в диверсификации собственного... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 февраля ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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