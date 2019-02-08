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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,7929 руб.
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08 февраля 2019 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,7929 руб.

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8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 991 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7929 руб.

Минимальный курс евро составил 74,69 руб., максимальный - 74,92 руб. Было заключено 3058 сделок. Объем торгов составил 10250,97 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,82 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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