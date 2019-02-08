08 февраля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Декабрь 2018
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Декабрь 2018
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Декабрь 2018
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Декабрь 2018
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Январь 2019
|16:30
|Безработица в Канаде
|Январь 2019
Это автоматическое сообщение.
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08 февраля 2019 года 17:53
В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы снижаются, инвесторы опасаются ухудшения торговых отношений США и Китая и торможения мировой экономики.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск опустился на 176,47 пункта (0,70%) и составлял 24993,06... читать дальше
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08 февраля 2019 года 17:38
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в пятницу журналистам, что отношения Франции и Германии дружественны и стабильны, несмотря на слухи и отмену визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
"Вы знаете, как часто я встречаюсь... читать дальше
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08 февраля 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9914 руб.
Минимальный курс доллара США составил 65,75 руб.,... читать дальше
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08 февраля 2019 года 17:28
Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций "Фольксваген банк Рус" серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020303500B001P.
Как... читать дальше
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08 февраля 2019 года 17:23
В этом году в России будет принят закон о внедрении централизованной модели управления многофункциональными центрами (МФЦ) в регионах страны, считает замглавы Минэкономразвития РФ Савва Шипов.
"Законопроект должен быть принят в этом году. Мы с коллегами в регионах уже... читать дальше
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08 февраля 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 11.02 по 17.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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08 февраля 2019 года 17:12
В Париже утверждают, что опасения Франции по проекту газопровода "Северный поток 2" не связаны с негативным отношением США к этому проекту.
"Враждебность США по отношению к "Северному потоку 2" не повлияла на позицию Франции", - сообщает Bloomberg со ссылкой на... читать дальше
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08 февраля 2019 года 17:00
В понедельник, 11 февраля, в Японии праздник - День образования нации.
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Это автоматическое сообщение.
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08 февраля 2019 года 17:00
Российские нефтегазовые компании продолжат генерировать высокие прибыли и денежные потоки в 2019-2021 гг., прогнозируют эксперты рейтингового агентства Fitch.
Изменения в налоговой сфере, вероятно, окажут лишь минимальное негативное влияние на upstream-сектор, тогда как... читать дальше
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08 февраля 2019 года 16:52
Правительство намерено поддержать развитие моногородов в России, заявил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко.
"Будет продолжена поддержка развития моногородов. Мы рассчитываем очень серьезно этим заняться. Сейчас 319 моногородов, и мы приняли решение и дали статус... читать дальше
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08 февраля 2019 года 16:44
ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" ("ЖКХ Якутии") готовит к первичному размещению выпуск биржевых облигаций, сообщается в пресс-релизе ИК "Велес Капитал", выступающей организатором предстоящего размещения.
Планируемый выпуск согласован с... читать дальше
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08 февраля 2019 года 16:43
ПАО "МТС" планирует обновить структуру листинга своих акций на фондовых биржах, сообщила компания.
МТС проведет оценку целесообразности листинга в США и рассмотрит возможность сделать "Московскую биржу" основной площадкой для торговли ценными бумагами, отмечается в... читать дальше
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08 февраля 2019 года 16:36
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-134 на 19 млрд 693,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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08 февраля 2019 года 16:36
Германия нуждается в диверсификации энергоснабжения в том числе с помощью российского газа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Существуют разные оценки, и вам это известно, они появились не сегодня. У Германии есть потребность в диверсификации собственного... читать дальше
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08 февраля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 9 по 15 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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08 февраля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 9 по 15 февраля ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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