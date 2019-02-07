Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,0125 руб.

7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3082 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,0125 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,8275 руб., максимальный - 66,13 руб. Было заключено 8620 сделок. Объем торгов составил 47159,02 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,8975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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