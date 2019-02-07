Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 февраля

7 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 8 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2773,37 (+0,5) руб./грамм; на серебро - 33,39 (-0,11) руб./грамм; на платину - 1708,68 (-12,02) руб./грамм; на палладий - 2916,44 (+11,3) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 29,84 пункта (1,175%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2509,89 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-26R номинальным объемом $50 млн, реализовав 28,55% выпуска на сумму $14,275 млн, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщалось, Сбербанк начал размещение... Как сообщалось, Сбербанк начал размещение... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41956,160 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 339,257 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7412 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7225 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,7225 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,0148 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 66 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8706 руб. Минимальный курс евро составил 74,68 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,68 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде, откатившись к уровням конца января на фоне общемировой нисходящей коррекции. В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, рынки Гонконга, Китая и Тайваня закрыты в связи с... В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, рынки Гонконга, Китая и Тайваня закрыты в связи с... читать дальше

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Total открыла первое для ЮАР крупное месторождение на шельфе, оценив его запасы в 1 млрд баррелей (около 140 млн т). Как говорится в пресс-релизе Total, месторождение Brulpadda в бассейне Outeniqua расположено в глубоководной части южноафриканского шельфа, в 175 км от... читать дальше

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Ставка 1-го купона трехлетних облигаций РН-банка серии БО-001Р-04 объемом 5 млрд рублей установлена на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. В ходе премаркетинга ориентир был изменен три раза с отметки 9,30-9,40% годовых. В ходе премаркетинга ориентир был изменен три раза с отметки 9,30-9,40% годовых. Сбор... Сбор... читать дальше

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Крупнейший индийский автопроизводитель Tata Motors Ltd. в третьем финансовом квартале зафиксировал убыток из-за разовых списаний в подразделении Jaguar Land Rover (JLR) в связи с обесцениванием активов. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее консолидированный чистый убыток в... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску рублевых еврооблигаций Альфа-банка на 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", говорится в сообщении агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-банка. По причине отсутствия... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-банка. По причине отсутствия... читать дальше

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Счетная палата в официальном отзыве на законопроект об устойчивом рунете высказала ряд замечаний и не поддержала инициативу. В отзыве, который имеется в распоряжении "Интерфакса", отмечается, что "реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на... В отзыве, который имеется в распоряжении "Интерфакса", отмечается, что "реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на... читать дальше

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Индекс продовольственных цен ФАО в январе 2019 года в среднем вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 164,8 пункта, говорится в сообщении продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. "Резкое повышение цен на молочные продукты и укрепление цен на... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в январе выросло на 20, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 2264 установок против 2244 в декабре. При этом январский уровень на 89 выше... читать дальше

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Банк России 7 февраля зарегистрировал три выпуска бессрочных субординированных облигаций Севергазбанка (Вологда) 1-3-й серий на общую сумму 1,25 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Выпускам присвоены идентификационные номера 40402816В, 40502816В,... Выпускам присвоены идентификационные номера 40402816В, 40502816В,... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торговой сессии в четверг демонстрируют отрицательную динамику на опасениях замедления темпов роста мировой экономики, а также из-за слабой отчетности ряда крупных компаний. Европейская комиссия (ЕК) ухудшила оценку роста ВВП... Европейская комиссия (ЕК) ухудшила оценку роста ВВП... читать дальше

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