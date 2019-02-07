Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,892 руб.

7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,892 руб.

Минимальный курс евро составил 74,7925 руб., максимальный - 75,04 руб. Было заключено 3653 сделки. Объем торгов составил 18574,41 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,84 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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