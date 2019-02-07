ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 февраля в размере 66,0199 руб.

7 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 66,0199 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 35,13 коп.

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Три крупных автопроизводителя - Toyota, General Motors (GM) и Daimler - дали мрачные прогнозы на 2019 год, отметив, в частности, отсутствие надежд на то, что ослабление продаж в Китае прекратится. Результаты всех трех компаний в 2018 году также были слабыми. Так,... Результаты всех трех компаний в 2018 году также были слабыми. Так,... читать дальше

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Доля России в общем объеме экспорта белорусской сельхозпродукции и продовольствия в 2018 году составила 79%, сократившись на 6,3 пункта, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. "За счет диверсификации... "За счет диверсификации... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,47 пункта (0,767%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2520,26 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2540,45 (+0,03%) пункта,... читать дальше

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Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в четверг после подъема накануне, поскольку сигналы сохранения сильного спроса конкурируют за внимание инвесторов с опасениями торможения мировой экономики. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:22... Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:22... читать дальше

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Член Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил сегодня в Брюсселе, что экономический рост будет продолжаться седьмой год подряд во всех странах ЕС, при этом темп роста в контексте неопределенности мировых экономических перспектив должен... читать дальше

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Фондовые индексы государств Западной Европы снижаются в ходе торгов в четверг из-за ухудшения макроэкономических прогнозов Еврокомиссии и слабых статданных из Германии. Как сообщалось, Европейская комиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с... Как сообщалось, Европейская комиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с... читать дальше

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Чистая прибыль сталелитейной компании ArcelorMittal увеличилась в четвертом квартале 2018 года на 14,8% - до $1,193 млрд с $1,039 млрд годом ранее, говорится в пресс-релизе компании. Показатель за прошлый квартал включает в себя налоговые льготы на сумму $711 млн,... Показатель за прошлый квартал включает в себя налоговые льготы на сумму $711 млн,... читать дальше

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Китай в прошлом году увеличил объем производства 10 основных цветных металлов на 6% - до 56,88 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ. Таким образом, темпы роста удвоились: в 2017 году выпуск металлов повысился на... Таким образом, темпы роста удвоились: в 2017 году выпуск металлов повысился на... читать дальше

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Декларация стран ОПЕК и не-ОПЕК о дальнейшем долгосрочном сотрудничестве может быть рассмотрена на предстоящей министерской встрече в апреле, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак. "У нас министерская встреча запланирована на апрель. Поэтому, возможно, что... "У нас министерская встреча запланирована на апрель. Поэтому, возможно, что... читать дальше

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ациональный расчетный депозитарий (НРД) 6 февраля зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО "Астон. Екатеринбург" объемом до 500 млн рублей включительно, говорится в сообщении НРД. Программе присвоен идентификационный номер 4-00442-R-001P-00С. Программе присвоен идентификационный номер 4-00442-R-001P-00С. В... В...

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Национальный банк Белоруссии планирует, что обновленная система валютного регулирования начнет работать с 2021 года, сообщил глава НББ Павел Каллаур. "Он (законопроект - новая редакция закона о валютном регулировании и валютном контроле) отражает, с одной стороны,... "Он (законопроект - новая редакция закона о валютном регулировании и валютном контроле) отражает, с одной стороны,... читать дальше

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ООО "Инвестиционная компания "Фридом финанс" планирует начать 14 февраля размещение облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. "Московская биржа" 30 января зарегистрировала выпуск под номером 4B02-01-00430-R и включила его в третий... "Московская биржа" 30 января зарегистрировала выпуск под номером 4B02-01-00430-R и включила его в третий... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9%. Как говорится в сообщении ЕК, прогноз снижен на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики... читать дальше

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По итогам торгов в четверг фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно. Японский рынок упал на сигналах о том, что США и Китай так и не приблизились к заключению торгового соглашения, австралийский - вырос благодаря надеждам на снижение... читать дальше

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Белорусский Единый госреестр сведений о банкротстве (ЕГРСБ, bankrot.gov.by) и российский Единый федеральный реестр сведений о банкротстве ("Федресурс", bankrot.fedresurs.ru) договорились о сотрудничестве, которое в будущем позволит российским пользователям получать сведения о... читать дальше

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В текущем сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) доля России на мировом рынке пшеницы снизится до 19% с 23% в прошлом сельхозгоду. Такой прогноз сделал сегодня гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на агарной международной конференции "Где... читать дальше

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