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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 77072,11 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $20,68 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1548,24 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Промышленное производство в Германии Промышленное производство в Германии ... ... читать дальше

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ПАО АФК "Система" в рамках оферты выкупило 482,395 тыс. облигаций серии 001Р-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось, 6 февраля с 11:00 до 15:00 МСК компания провела сбор заявок на вторичное размещение выпуска. Первоначально... Как сообщалось, 6 февраля с 11:00 до 15:00 МСК компания провела сбор заявок на вторичное размещение выпуска. Первоначально... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,54 пункта (0,296%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2539,73 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42295,416 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4,262 млрд руб., или на...

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Сбербанк России 28 февраля начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R, а также серии ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R объемом 3 млрд рублей каждая, говорится в сообщении кредитной организации. Дата окончания размещения бумаг - не позднее 29... Дата окончания размещения бумаг - не позднее 29... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,748 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 225 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7102 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6972 руб., максимальный - 9,737... Минимальный курс юаня составил 9,6972 руб., максимальный - 9,737... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 401 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8788 руб. Минимальный курс евро составил 74,71 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,71 руб.,... читать дальше

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Задолженность физлиц по ипотечным жилищным кредитам перед банками РФ в 2018 году увеличилась на 23,6% - до 6,410 трлн рублей с 5,187 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Таким образом, темпы роста совокупного портфеля ипотечных кредитов в 2018 году составили... Таким образом, темпы роста совокупного портфеля ипотечных кредитов в 2018 году составили... читать дальше

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Авиакомпании РФ в январе этого года показали рост пассажирских перевозок в пределах 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. "По январю - рост. Динамика - в пределах 10%", - сказал замминистра журналистам в... "По январю - рост. Динамика - в пределах 10%", - сказал замминистра журналистам в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов на фоне подешевевшей нефти и неоднозначной ситуации на мировых фондовых площадках. В среду в Азии сохранилась позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%). В среду в Азии сохранилась позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%). Однако наметилась коррекция в Европе... Однако наметилась коррекция в Европе... читать дальше

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Российский автопроизводитель Sollers в январе 2019 г. снизил продажи легковых автомобилей и LCV в РФ на 1,7% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 1,943 тыс. шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В январе было продано 3 автомобиля... В январе было продано 3 автомобиля...

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Региональные мусорные компании получат право на нулевую ставку налога на прибыль и освобождение от НДС на свои услуги, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были одобрены на правительственной комиссии по... Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были одобрены на правительственной комиссии по... читать дальше

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