07 февраля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Декабрь 2018
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Декабрь 2018
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Декабрь 2018
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Февраль 2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 27 января по 02 февраля
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 20 по 26 января
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2019
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07 февраля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 77072,11 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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07 февраля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $20,68 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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07 февраля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1548,24 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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07 февраля 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Промышленное производство в Германии
... читать дальше
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06 февраля 2019 года 20:05
ПАО АФК "Система" в рамках оферты выкупило 482,395 тыс. облигаций серии 001Р-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.
Как сообщалось, 6 февраля с 11:00 до 15:00 МСК компания провела сбор заявок на вторичное размещение выпуска. Первоначально... читать дальше
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06 февраля 2019 года 19:50
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,54 пункта (0,296%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2539,73 пункта.
Индекс... читать дальше
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06 февраля 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42295,416 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4,262 млрд руб., или на...
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06 февраля 2019 года 19:19
Сбербанк России 28 февраля начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R, а также серии ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R объемом 3 млрд рублей каждая, говорится в сообщении кредитной организации.
Дата окончания размещения бумаг - не позднее 29... читать дальше
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06 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,748 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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06 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 225 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7102 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,6972 руб., максимальный - 9,737... читать дальше
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06 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 401 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8788 руб.
Минимальный курс евро составил 74,71 руб.,... читать дальше
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06 февраля 2019 года 19:05
Задолженность физлиц по ипотечным жилищным кредитам перед банками РФ в 2018 году увеличилась на 23,6% - до 6,410 трлн рублей с 5,187 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Таким образом, темпы роста совокупного портфеля ипотечных кредитов в 2018 году составили... читать дальше
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06 февраля 2019 года 19:02
Авиакомпании РФ в январе этого года показали рост пассажирских перевозок в пределах 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
"По январю - рост. Динамика - в пределах 10%", - сказал замминистра журналистам в... читать дальше
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06 февраля 2019 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов на фоне подешевевшей нефти и неоднозначной ситуации на мировых фондовых площадках.
В среду в Азии сохранилась позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%).
Однако наметилась коррекция в Европе... читать дальше
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06 февраля 2019 года 18:54
Российский автопроизводитель Sollers в январе 2019 г. снизил продажи легковых автомобилей и LCV в РФ на 1,7% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 1,943 тыс. шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В январе было продано 3 автомобиля...
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06 февраля 2019 года 18:49
Региональные мусорные компании получат право на нулевую ставку налога на прибыль и освобождение от НДС на свои услуги, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были одобрены на правительственной комиссии по... читать дальше
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