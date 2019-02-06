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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 25 января по 1 февраля на 1263 тыс. баррелей, бензина - выросли на 513 тыс. баррелей
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06 февраля 2019 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 25 января по 1 февраля на 1263 тыс. баррелей, бензина - выросли на 513 тыс. баррелей
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6 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1263 тыс. баррелей - до 447,207 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 513 тыс. баррелей и составили 257,893 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2257 тыс. баррелей, достигнув 139,013 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1850 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов на фоне подешевевшей нефти и неоднозначной ситуации на мировых фондовых площадках. В среду в Азии сохранилась позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%). Однако наметилась коррекция в Европе... читать дальше
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.06 февраля 2019 года 18:31
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1263 тыс. баррелей - до 447,207 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 513 тыс. баррелей и составили 257,893 млн баррелей,... читать дальше
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