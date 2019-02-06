Запасы нефти в США выросли за период с 25 января по 1 февраля на 1263 тыс. баррелей, бензина - выросли на 513 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1850 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 513 тыс. баррелей и составили 257,893 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

6 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 1263 тыс. баррелей - до 447,207 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Сбербанк России 28 февраля начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R, а также серии ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R объемом 3 млрд рублей каждая, говорится в сообщении кредитной организации. Дата окончания размещения бумаг - не позднее 29... Дата окончания размещения бумаг - не позднее 29... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов на фоне подешевевшей нефти и неоднозначной ситуации на мировых фондовых площадках. В среду в Азии сохранилась позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%). В среду в Азии сохранилась позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%). Однако наметилась коррекция в Европе... Однако наметилась коррекция в Европе... читать дальше

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Российский автопроизводитель Sollers в январе 2019 г. снизил продажи легковых автомобилей и LCV в РФ на 1,7% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 1,943 тыс. шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В январе было продано 3 автомобиля... В январе было продано 3 автомобиля...

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Региональные мусорные компании получат право на нулевую ставку налога на прибыль и освобождение от НДС на свои услуги, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были одобрены на правительственной комиссии по... Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были одобрены на правительственной комиссии по... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в среду, трейдеры продолжают оценивать заявления президента США Дональда Трампа, сделанные в ходе выступления в Конгрессе, а также корпоративную отчетность. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:30 мск 6 февраля... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:30 мск 6 февраля... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1263 тыс. баррелей - до 447,207 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 513 тыс. баррелей и составили 257,893 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 513 тыс. баррелей и составили 257,893 млн баррелей,... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 437,054 тыс. облигаций серии 001P-02R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 2,9%... Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 2,9%... читать дальше

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"Газпром" размещает 7-летние евробонды на $1,25 млрд под 5,15%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Размещение проходит при ажиотажном спросе со стороны инвесторов - объем книги заявок на евробонды компании перед закрытием превышал $5,4 млрд.... Размещение проходит при ажиотажном спросе со стороны инвесторов - объем книги заявок на евробонды компании перед закрытием превышал $5,4 млрд.... читать дальше

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