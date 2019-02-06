Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,7025 руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7025 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,6025 руб., максимальный - 65,86 руб. Была заключена 7821 сделка. Объем торгов составил 39003,59 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,82 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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