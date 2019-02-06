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06 февраля 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,796 руб.
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6 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,796 руб. Минимальный курс евро составил 74,6925 руб., максимальный - 74,9575 руб. Было заключено 3090 сделок. Объем торгов составил 14637,57 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,92 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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