Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 972,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2968,18 млрд руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 февраля составили по Российской Федерации 972,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 636,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1031,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 711,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 февраля составили 2968,18 млрд руб. против 2772,58828 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.