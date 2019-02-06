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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,2 пункта (0,047%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2546,07 пункта. Максимальное... читать дальше

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Берлин по-прежнему рассчитывает на упорядоченный Brexit, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. "Великобритания и руководители процесса переговоров со стороны ЕС ведут переговоры дальше. Еще раз: канцлер подчеркнула, что как 27 стран-членов... "Великобритания и руководители процесса переговоров со стороны ЕС ведут переговоры дальше. Еще раз: канцлер подчеркнула, что как 27 стран-членов... читать дальше

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Компания "Российский экологический оператор" будет создана до конца первого квартала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды. "Согласно планам, в первом квартале РЭО уже начнет свою работу", - сказал представитель ведомства. "Согласно планам, в первом квартале РЭО уже начнет свою работу", - сказал представитель ведомства. Устав и положение... Устав и положение... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,11/66,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 42 коп., Cредний курс продажи...

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За неделю с 29 января по 4 февраля инфляция в России опять составила 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (с 22 по 28 января) инфляция также составила 0,1% На предыдущей неделе (с 22 по 28 января) инфляция также составила 0,1% С начала февраля т.г. потребительские цены... С начала февраля т.г. потребительские цены... читать дальше

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Физические объемы экспорта нефти из России в 2018 году увеличились на 2,9% по сравнению с показателем предыдущего года и составили 260,2 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Экспорт природного газа за указанный период вырос... Экспорт природного газа за указанный период вырос... читать дальше

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Специальный инвестиционный контракт (СПИК) с компанией Volkswagen может быть заключен в течение 2 месяцев, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Да, подал", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о подаче заявки компании на... "Да, подал", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о подаче заявки компании на... читать дальше

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Комиссии для ритейлеров за банковский эквайринг высоки и станут предметом обсуждения, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума "Деловая Россия" в среду. "В некоторых странах даже еще ниже - не 0,3%, а по-моему, по отдельным "дебетовкам" 0,2%, для... "В некоторых странах даже еще ниже - не 0,3%, а по-моему, по отдельным "дебетовкам" 0,2%, для... читать дальше

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В четверг, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $20,68 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1548,24 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В четверг, 7 февраля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 77072,11 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Президент России Владимир Путин разъяснил экономический смысл уничтожения продукции. "Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня... "Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня... читать дальше

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Качество молочной продукции в РФ за последние 5 лет существенно снизилось, в том числе это касается присутствия фальсификата, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на X съезде Национального союза производителей молока. По его мнению, Роспотребнадзор... По его мнению, Роспотребнадзор... читать дальше

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ПАО АФК "Система" установило финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии 001Р-07 объемом 482,395 млн рублей в размере 100,5% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Доходность к оферте через 2 года составит 9,95% годовых.... Доходность к оферте через 2 года составит 9,95% годовых.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,796 руб. Минимальный курс евро составил 74,6925 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 74,6925 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2772,87 (+2,83) руб./грамм; на серебро - 33,5 (+0,31) руб./грамм; на платину - 1720,7 (-7,94) руб./грамм; на палладий - 2905,14 (+14,94) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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