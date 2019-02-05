Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,5158 руб.

5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 886 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5158 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,4125 руб., максимальный - 65,6525 руб. Была заключена 8621 сделка. Объем торгов составил 39867,15 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,5 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.