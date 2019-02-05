Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,839 руб.

5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2342 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,839 руб.

Минимальный курс евро составил 74,69 руб., максимальный - 75,0075 руб. Было заключено 3478 сделок. Объем торгов составил 11984,79 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,76 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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