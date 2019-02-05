ЦБ РФ установил курс евро с 6 февраля в размере 74,9127 руб.

5 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 74,9127 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,38 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 74,9127 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 65,5691 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,68 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В декабре 2018 года розничные продажи в еврозоне снизились на 1,6% относительно ноября, когда их рост составил 0,8%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В годовом сравнении декабрьские продажи выросли на 0,8%. Динамика... Динамика... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,54 пункта (0,972%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2548,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2549,37 (+1,02%) пункта, минимальное -... читать дальше

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ООО "Бифри" 7 февраля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу ООО "БондиБокс". Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 20% годовых, купоны... Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу ООО "БондиБокс". Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 20% годовых, купоны... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ближайшее время планирует возбудить дело против ряда трейдеров по признакам сговоров на торгах топливом, сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский журналистам в Москве. "Как вы знаете, в прошлом году произошел... "Как вы знаете, в прошлом году произошел... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,25/75,81 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал на 36...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,93/66,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,26/66,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...

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Британская нефтекомпания BP Plc зафиксировала прибыль выше прогнозов рынка в четвертом квартале 2018 года благодаря сильным операционным показателям во всех сегментах бизнеса. Как сообщается в пресс-релизе BP, скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль... Как сообщается в пресс-релизе BP, скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль... читать дальше

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АО "Мерседес Бенц Рус" (100%-ное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в РФ 7,011 тыс. автомобилей Mercedes-Benz C и GLC-классов (тип 205, тип 253). Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 г. по... Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 г. по... читать дальше

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Запасы углеводородов Ирана в настоящее время оцениваются в 160 млрд баррелей, цитирует министра нефти страны Бижана Зангане агентство Shana. "Хотя добыча нефти в Иране снизилась на сегодняшний день до около 4 млн баррелей в сутки с 5 млн баррелей в сутки в 1979 году,... "Хотя добыча нефти в Иране снизилась на сегодняшний день до около 4 млн баррелей в сутки с 5 млн баррелей в сутки в 1979 году,... читать дальше

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Январские продажи "АвтоВАЗа" в РФ выросли на 2,5%, до 21,531 тыс. автомобилей, говорится в сообщении компании. Указанный показатель включает в себя как легковые, так и легкие коммерческие автомобили. Указанный показатель включает в себя как легковые, так и легкие коммерческие автомобили. Самой популярной моделью по итогам января стала Lada Granta:... Самой популярной моделью по итогам января стала Lada Granta:... читать дальше

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Германия и Япония в связи с угрозой, нависшей над всемирной свободной торговлей, намерены совместно бороться за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО), заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе дискуссии со студентами университета Кэйо в Токио. Во время... Во время... читать дальше

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В январе потребление электроэнергии в целом по России составило 103,8 млрд кВт ч, что на 1,3% больше аналогичного показателя 2018 года, , свидетельствуют оперативные данные АО "СО ЕЭС". Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе 2019 года... Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе 2019 года... читать дальше

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Индекс МосБиржи в ходе торгов во вторник в очередной раз обновил исторический максимум, превысив 2541 пунктов на фоне выросшей нефти и раллирующих бумаг "Роснефти" после выхода финотчета и новостей по дивидендам. К 12:06 мск индекс МосБиржи вырос до 2541,72 пункта... К 12:06 мск индекс МосБиржи вырос до 2541,72 пункта... читать дальше

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