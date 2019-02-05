Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1031,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2772,59 млрд руб.

5 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 февраля составили по Российской Федерации 1031,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 711,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1868,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1504,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 февраля составили 2772,59 млрд руб. против 1847,7738 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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