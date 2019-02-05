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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост ВВП России в 2018 году ускорился до 2,3%
Рост российской экономики ускорился, по данным Росстата, до 2,3% после 1,6% годом ранее. Показатель превысил прогнозы Минэкономразвития, ЦБ и аналитиков. Темпы роста экономики стали максимальными с 2012 года
 
Россиян хотят избавить от обязанности следить за работой приборов учета ЖКХ
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует внести в законодательство поправки, которые освободят граждан от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов, заявил...
 
Взыскание средств по суду отмывают от схем
Как стало известно "Коммерсанту", разработан законопроект, призванный перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. По новым правилам средства сможет получить только взыскатель и только в России, ряд...
 
Ведомствам запретят вводить новые сборы для бизнеса
Новые неналоговые платежи для бизнеса предлагают устанавливать только на уровне законов или актов правительства. Минфин принял принципиальное решение, пишут "Известия", ссылаясь на директора департамента доходов министерства Елену Лебединскую. Это...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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05 февраля 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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5 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Декабрь 2018
13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Декабрь 2018
16:30 Внешнеторговый баланс США Ноябрь 2018
18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Январь 2019

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
05 февраля 2019 года 13:21
ЦБ РФ установил курс евро с 6 февраля в размере 74,9127 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 74,9127 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,38 коп.

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05 февраля 2019 года 13:21
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 февраля в размере 65,5691 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 65,5691 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,68 коп.

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05 февраля 2019 года 13:16
Розничные продажи в еврозоне в декабре упали на 1,6%, в ЕС - на 1,4%
В декабре 2018 года розничные продажи в еврозоне снизились на 1,6% относительно ноября, когда их рост составил 0,8%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В годовом сравнении декабрьские продажи выросли на 0,8%.

Динамика...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 5 февраля растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,54 пункта (0,972%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2548,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2549,37 (+1,02%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 13:12
ООО "Бифри" 7 февраля начнет размещение коммерческих облигаций на 50 млн рублей
ООО "Бифри" 7 февраля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу ООО "БондиБокс". Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 20% годовых, купоны...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 13:08
ФАС подозревает ряд трейдеров в сговоре на биржевых торгах топливом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ближайшее время планирует возбудить дело против ряда трейдеров по признакам сговоров на торгах топливом, сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский журналистам в Москве.

"Как вы знаете, в прошлом году произошел...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,25/75,81 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,25/75,81 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал на 36...
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05 февраля 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 64,93/66,34 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,93/66,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи...
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05 февраля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 5 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,26/66,01 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,26/66,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...
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05 февраля 2019 года 12:59
Квартальная прибыль BP превысила прогнозы
Британская нефтекомпания BP Plc зафиксировала прибыль выше прогнозов рынка в четвертом квартале 2018 года благодаря сильным операционным показателям во всех сегментах бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе BP, скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 12:52
Mercedes-Benz отзывает в РФ 7 тыс. автомобилей С и GLC-классов
АО "Мерседес Бенц Рус" (100%-ное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в РФ 7,011 тыс. автомобилей Mercedes-Benz C и GLC-классов (тип 205, тип 253).

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 г. по...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 12:46
Иран оценивает свои запасы углеводородов в 160 млрд баррелей
Запасы углеводородов Ирана в настоящее время оцениваются в 160 млрд баррелей, цитирует министра нефти страны Бижана Зангане агентство Shana.

"Хотя добыча нефти в Иране снизилась на сегодняшний день до около 4 млн баррелей в сутки с 5 млн баррелей в сутки в 1979 году,...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 12:37
"АвтоВАЗ" увеличил продажи в РФ в январе на 2,5%
Январские продажи "АвтоВАЗа" в РФ выросли на 2,5%, до 21,531 тыс. автомобилей, говорится в сообщении компании.

Указанный показатель включает в себя как легковые, так и легкие коммерческие автомобили.

Самой популярной моделью по итогам января стала Lada Granta:...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 12:29
Меркель: Германия и Япония будут добиваться реформирования ВТО
Германия и Япония в связи с угрозой, нависшей над всемирной свободной торговлей, намерены совместно бороться за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО), заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе дискуссии со студентами университета Кэйо в Токио.

Во время...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 12:21
Январский рост энергопотребления в России составил 1,3%
В январе потребление электроэнергии в целом по России составило 103,8 млрд кВт ч, что на 1,3% больше аналогичного показателя 2018 года, , свидетельствуют оперативные данные АО "СО ЕЭС".

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе 2019 года...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 12:13
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах "Роснефти"
Индекс МосБиржи в ходе торгов во вторник в очередной раз обновил исторический максимум, превысив 2541 пунктов на фоне выросшей нефти и раллирующих бумаг "Роснефти" после выхода финотчета и новостей по дивидендам.

К 12:06 мск индекс МосБиржи вырос до 2541,72 пункта...    читать дальше
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