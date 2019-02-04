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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,1103 руб.
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04 февраля 2019 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,1103 руб.

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4 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1103 руб.

Минимальный курс евро составил 74,9175 руб., максимальный - 75,2 руб. К этому времени было заключено 6158 сделок. Объем торгов составил 29744,67 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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