Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,0731 руб.

4 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0731 руб.

Минимальный курс евро составил 74,91 руб., максимальный - 75,185 руб. Было заключено 2885 сделок. Объем торгов составил 10899,12 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,13 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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