ЦБ РФ установил курс евро с 5 февраля в размере 75,0565 руб.

4 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 75,0565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,15 коп.

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АО АПРИ "Флай Плэнинг" (Челябинск) 12 февраля начнет размещение облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3 года размещается по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Выпуск сроком обращения 3 года размещается по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды... Бонды... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,82 пункта (0,072%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2523,52 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 29074,958 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 86,039 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1103 руб. Минимальный курс евро составил 74,9175 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,9175 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,684 руб. Минимальный курс юаня составил 9,665 руб., максимальный - 9,7052... Минимальный курс юаня составил 9,665 руб., максимальный - 9,7052... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 821 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,6262 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Количество зарегистрированных в органах службы занятости безработных выросло за неделю с 23 по 30 января на 5,5% - до 730 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минтруда России. Как считают в ведомстве, рост численности безработных является сезонным фактором, кроме того,... Как считают в ведомстве, рост численности безработных является сезонным фактором, кроме того,... читать дальше

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"Быки" рынка акций РФ к вечеру понедельника взяли тайм-аут после разогрева индекса МосБиржи до нового исторического максимума. Коррекции способствовала развернувшаяся вниз нефть. В понедельник в Азии преобладал рост индексов в условиях закрытия целого ряда бирж в связи... В понедельник в Азии преобладал рост индексов в условиях закрытия целого ряда бирж в связи... читать дальше

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ЭБ 4 февраля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К115 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 12,5% выпуска на сумму 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 30 января. Ставка купона составила 7,67%... Сбор заявок на бонды прошел 30 января. Ставка купона составила 7,67%... читать дальше

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Schlumberger отозвала ходатайство на покупку доли в Eurasia Drilling Company, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) со ссылкой на замглавы регулятора Андрея Цыганова. "Сегодня компания Schlumberger подала в ФАС России официальное заявление об отзыве... читать дальше

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Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в 2018 году упала в 10,2 раза - до 2,796 млрд руб. по сравнению с 28,443 млрд руб. в 2017 году, сообщила компания. За 4-й квартал прошлого года компания получила чистый убыток в размере 12,803 млрд руб., тогда как годом у нее была... За 4-й квартал прошлого года компания получила чистый убыток в размере 12,803 млрд руб., тогда как годом у нее была... читать дальше

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Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в ожидании новых сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая, а также квартальных отчетов компаний, пишет MarketWatch. "Хотя на прошлой неделе были хорошие сигналы о результатах встречи представителей США и... "Хотя на прошлой неделе были хорошие сигналы о результатах встречи представителей США и... читать дальше

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Темпы роста цен на российскую пшеницу на мировом рынке заметно снизились на минувшей неделе. Как сообщает центр "СовЭкон", котировки выросли на $2 - до $249,5 за тонну, тогда как неделей ранее рост составил $7. "Сельхозпроизводители по-прежнему максимально сдерживают... "Сельхозпроизводители по-прежнему максимально сдерживают... читать дальше

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Выручка российского сегмента Fortum в 2018 г. снизилась на 3%, до 1 069 млн евро, следует из отчета компании. Продажи электроэнергии в России принесли Fortum 872 млн евро (+4% к 2017 г.), тепловой энергии - 193 млн евро (-25%). Показатель EBITDA оказался на 5% ниже... Показатель EBITDA оказался на 5% ниже... читать дальше

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Спрос сельхозпредприятий РФ на выделение бюджетных средств в рамках господдержки по договорам агрострахования в 2019 году может достигнуть 2 млрд рублей, полагает президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. В интервью "Интерфаксу" он привел и другую... читать дальше

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Минтранс РФ не намерен предлагать продлить действие вычета по транспортному налогу на сумму уплаченных в систему взимания платы с грузовиков "Платон" сборов, заявил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в Москве. "Мы говорили о том, что этот вычет (по транспортному... читать дальше

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