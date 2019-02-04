Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 545,1 млрд руб.

4 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 545,1 млрд руб.

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Правительство РФ рассматривает возможность увеличения федерального финансирования строительства туристических объектов в регионах в 2021 году почти вдвое по сравнению с ожидаемым показателем 2019 года - до 10,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" начальник управления... читать дальше

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Консолидированная выручка госкорпорации "Роскосмос" в 2018 году увеличилась на 27% по сравнению с 2017 годом, до 387 млрд рублей. "Консолидированная выручка организаций госкорпорации "Роскосмос" по сравнению с 2017 годом выросла с 304 до 387 млрд рублей. В этом году... "Консолидированная выручка организаций госкорпорации "Роскосмос" по сравнению с 2017 годом выросла с 304 до 387 млрд рублей. В этом году... читать дальше

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Индекс МосБиржи сегодня днем обновил исторический максимум, превысив 2537 пунктов на фоне дорожающей нефти. К 13:40 мск индекс МосБиржи вырос до 2537,43 пункта (+0,6%), предыдущий максимум был зафиксирован 31 января - 2536,28 пункта; индекс РТС поднялся в понедельник... К 13:40 мск индекс МосБиржи вырос до 2537,43 пункта (+0,6%), предыдущий максимум был зафиксирован 31 января - 2536,28 пункта; индекс РТС поднялся в понедельник... читать дальше

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Меры по оздоровлению финансового положения Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева позволили снизить уменьшить объем долгов со 130 до 72,5 млрд рублей, говорится в материалах к встрече президента РФ Владимира Путина с главой... читать дальше

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Почти все фондовые индексы на открытых для торгов биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник. Инвесторы ждут дальнейших шагов США и Китая по урегулированию споров, связанных с торговлей и развитием технологий. Переговоры в Вашингтоне на прошлой... Инвесторы ждут дальнейших шагов США и Китая по урегулированию споров, связанных с торговлей и развитием технологий. Переговоры в Вашингтоне на прошлой... читать дальше

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Сегодня биржевой оператор NASDAQ AB, дочерняя компания американской NASDAQ Inc., сделал официальное предложение акционерам фондовой биржи Осло о покупке всех не принадлежащих ему акций по цене 152 норвежских кроны ($17,9) каждая. "С учетом общей оценки факторов,... "С учетом общей оценки факторов,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 4 февраля присвоило выпуску облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-ПО1 объемом 7 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еA+(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше

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ООО "Финконсалт" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 8,71% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го... Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,41 пункта (0,452%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2533,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2533,58 (+0,47%) пункта,... читать дальше

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Объективные оценки работы обратного акциза на нефть с демпфирующей надбавкой могут появиться только в середине года, заявил журналистам директор департамента Минфина Алексей Сазанов. Поэтому говорить о его корректировке пока бессмысленно, добавил он. "Пока действует... "Пока действует... читать дальше

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Большинство фондовых индексов государств Западной Европы снижаются в ходе торгов в понедельник, в том числе из-за слабой отчетности ряда компаний и уменьшения котировок акций представителей горнодобывающего сектора. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,46/75,95 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,86/66,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,32/66,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 4 коп., средний...

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В 2019 году добыча газа "Газпрома" может превысить планку в 500 куб. м газа после того как по итогам 2018 года она вплотную к ней подошла, не дотянув 2,4 млрд куб. м. Главный редактор журнала "Газовая промышленность", зампред правления концерна Виталий Маркелов в первом... Главный редактор журнала "Газовая промышленность", зампред правления концерна Виталий Маркелов в первом... читать дальше

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Суд должен направить в саморегулируемые организации арбитражных управляющих запросы по поводу кандидатур для ведения дела о банкротстве гражданина, если его собственные попытки не дали результата, говорится в определении Верховного суда (ВС) РФ по делу Юрия Котряхова. Дело о... читать дальше

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