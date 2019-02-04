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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 545,1 млрд руб.
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04 февраля 2019 года 10:04
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 545,1 млрд руб.
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4 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 545,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 135,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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04 февраля 2019 года 14:09
Правительство РФ рассматривает возможность увеличения федерального финансирования строительства туристических объектов в регионах в 2021 году почти вдвое по сравнению с ожидаемым показателем 2019 года - до 10,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" начальник управления... читать дальше
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.04 февраля 2019 года 13:49
Индекс МосБиржи сегодня днем обновил исторический максимум, превысив 2537 пунктов на фоне дорожающей нефти. К 13:40 мск индекс МосБиржи вырос до 2537,43 пункта (+0,6%), предыдущий максимум был зафиксирован 31 января - 2536,28 пункта; индекс РТС поднялся в понедельник... читать дальше
.04 февраля 2019 года 13:41
Меры по оздоровлению финансового положения Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева позволили снизить уменьшить объем долгов со 130 до 72,5 млрд рублей, говорится в материалах к встрече президента РФ Владимира Путина с главой... читать дальше
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Почти все фондовые индексы на открытых для торгов биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник. Инвесторы ждут дальнейших шагов США и Китая по урегулированию споров, связанных с торговлей и развитием технологий. Переговоры в Вашингтоне на прошлой... читать дальше
.04 февраля 2019 года 13:22
Сегодня биржевой оператор NASDAQ AB, дочерняя компания американской NASDAQ Inc., сделал официальное предложение акционерам фондовой биржи Осло о покупке всех не принадлежащих ему акций по цене 152 норвежских кроны ($17,9) каждая. "С учетом общей оценки факторов,... читать дальше
.04 февраля 2019 года 13:19
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 4 февраля присвоило выпуску облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-ПО1 объемом 7 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еA+(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше
.04 февраля 2019 года 13:17
ООО "Финконсалт" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 8,71% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го... читать дальше
.04 февраля 2019 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,41 пункта (0,452%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2533,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2533,58 (+0,47%) пункта,... читать дальше
.04 февраля 2019 года 13:12
Объективные оценки работы обратного акциза на нефть с демпфирующей надбавкой могут появиться только в середине года, заявил журналистам директор департамента Минфина Алексей Сазанов. Поэтому говорить о его корректировке пока бессмысленно, добавил он. "Пока действует... читать дальше
.04 февраля 2019 года 13:03
Большинство фондовых индексов государств Западной Европы снижаются в ходе торгов в понедельник, в том числе из-за слабой отчетности ряда компаний и уменьшения котировок акций представителей горнодобывающего сектора. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... читать дальше
.04 февраля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,46/75,95 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал на...
.04 февраля 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 64,86/66,37 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,86/66,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
.04 февраля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 4 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,32/66,06 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,32/66,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 4 коп., средний...
.04 февраля 2019 года 13:00
В 2019 году добыча газа "Газпрома" может превысить планку в 500 куб. м газа после того как по итогам 2018 года она вплотную к ней подошла, не дотянув 2,4 млрд куб. м. Главный редактор журнала "Газовая промышленность", зампред правления концерна Виталий Маркелов в первом... читать дальше
.04 февраля 2019 года 12:49
Суд должен направить в саморегулируемые организации арбитражных управляющих запросы по поводу кандидатур для ведения дела о банкротстве гражданина, если его собственные попытки не дали результата, говорится в определении Верховного суда (ВС) РФ по делу Юрия Котряхова. Дело о... читать дальше
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