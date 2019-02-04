.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1868,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1847,77 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Минфин к марту подготовит документы по евробондам
Минфин планирует подготовить документы для размещения евробондов к марту, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. Со сроками выхода на внешний рынок министерство определится после того, как будет готова вся юридическая документация
 
Минпромторг выступил против регулирования комиссий за эквайринг
Предложение об ограничении комиссий, которые торговые точки платят банкам за прием карт, не нашло поддержки у Минпромторга России. В письме замминистра Минпромторга Виктора Евтухова Федеральной антимонопольной службе (ФАС) министерство выступило...
 
ЦБ решил перепроверить активы страховщиков
ЦБ потребовал от страховщиков предоставить ему расширенные сведения об активах по состоянию на 30 сентября 2018 г., такой запрос он разослал компаниям несколько дней назад, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с письмом регулятора. Представители...
 
Реформа контрольно-надзорной деятельности в РФ будет продолжена
В России контрольно-надзорную деятельность необходимо перестроить с точки зрения ее эффективности, считает вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко. "В советское время тема контроля была очень зарегулирована, и, честно...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

04 февраля 2019 года 09:35

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1868,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1847,77 млрд руб.

 0
4 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 февраля составили по Российской Федерации 1868,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1504,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2215,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1835 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 февраля составили 1847,77 млрд руб. против 1442,39277 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 февраля 2019 года 14:09
Объем федеральной поддержки турпроектов регионов может удвоиться
Правительство РФ рассматривает возможность увеличения федерального финансирования строительства туристических объектов в регионах в 2021 году почти вдвое по сравнению с ожидаемым показателем 2019 года - до 10,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" начальник управления...    читать дальше
.
04 февраля 2019 года 13:58
Консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2018 г. выросла на 27%
Консолидированная выручка госкорпорации "Роскосмос" в 2018 году увеличилась на 27% по сравнению с 2017 годом, до 387 млрд рублей.

"Консолидированная выручка организаций госкорпорации "Роскосмос" по сравнению с 2017 годом выросла с 304 до 387 млрд рублей. В этом году...    читать дальше
.
04 февраля 2019 года 13:49
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум
Индекс МосБиржи сегодня днем обновил исторический максимум, превысив 2537 пунктов на фоне дорожающей нефти.

К 13:40 мск индекс МосБиржи вырос до 2537,43 пункта (+0,6%), предыдущий максимум был зафиксирован 31 января - 2536,28 пункта; индекс РТС поднялся в понедельник...    читать дальше
.
04 февраля 2019 года 13:41
За 2-е полугодие 2018 г. долги Центра Хруничева снижены почти в два раза
Меры по оздоровлению финансового положения Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева позволили снизить уменьшить объем долгов со 130 до 72,5 млрд рублей, говорится в материалах к встрече президента РФ Владимира Путина с главой...    читать дальше
.
04 февраля 2019 года 13:31
Почти все открытые сегодня рынки акций Азии завершили торги ростом
Почти все фондовые индексы на открытых для торгов биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник.

Инвесторы ждут дальнейших шагов США и Китая по урегулированию споров, связанных с торговлей и развитием технологий. Переговоры в Вашингтоне на прошлой...    читать дальше
.
04 февраля 2019 года 13:22
Оферта NASDAQ акционерам Oslo Boers на 5% превышает оферту Euronext
Сегодня биржевой оператор NASDAQ AB, дочерняя компания американской NASDAQ Inc., сделал официальное предложение акционерам фондовой биржи Осло о покупке всех не принадлежащих ему акций по цене 152 норвежских кроны ($17,9) каждая.

"С учетом общей оценки факторов,...    читать дальше
.
04 февраля 2019 года 13:19
АКРА присвоило выпуску облигаций КАМАЗа на 7 млрд рублей ожидаемый рейтинг "eА+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 4 февраля присвоило выпуску облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-ПО1 объемом 7 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еA+(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом...    читать дальше
.
04 февраля 2019 года 13:17
"Финконсалт" установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 8,71%
ООО "Финконсалт" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 8,71% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го...    читать дальше
.
04 февраля 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 4 февраля растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,41 пункта (0,452%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2533,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2533,58 (+0,47%) пункта,...    читать дальше
.
04 февраля 2019 года 13:12
Объективные оценки работы демпферного акциза будут в середине года - Минфин
Объективные оценки работы обратного акциза на нефть с демпфирующей надбавкой могут появиться только в середине года, заявил журналистам директор департамента Минфина Алексей Сазанов. Поэтому говорить о его корректировке пока бессмысленно, добавил он.

"Пока действует...    читать дальше
.
04 февраля 2019 года 13:03
Рынки акций Европы снижаются, растет только британский рынок
Большинство фондовых индексов государств Западной Европы снижаются в ходе торгов в понедельник, в том числе из-за слабой отчетности ряда компаний и уменьшения котировок акций представителей горнодобывающего сектора.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx...    читать дальше
.
04 февраля 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,46/75,95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,46/75,95 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
04 февраля 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 64,86/66,37 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,86/66,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
.
04 февраля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 4 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,32/66,06 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,32/66,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 4 коп., средний...
.
04 февраля 2019 года 13:00
В этом году добыча "Газпрома" превысит полтриллиона кубометров, ожидает зампред концерна Маркелов
В 2019 году добыча газа "Газпрома" может превысить планку в 500 куб. м газа после того как по итогам 2018 года она вплотную к ней подошла, не дотянув 2,4 млрд куб. м.

Главный редактор журнала "Газовая промышленность", зампред правления концерна Виталий Маркелов в первом...    читать дальше
.
04 февраля 2019 года 12:49
Искать финансовых управляющих для дел о банкротстве граждан будут суды
Суд должен направить в саморегулируемые организации арбитражных управляющих запросы по поводу кандидатур для ведения дела о банкротстве гражданина, если его собственные попытки не дали результата, говорится в определении Верховного суда (ВС) РФ по делу Юрия Котряхова. Дело о...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.