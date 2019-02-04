04 февраля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Декабрь 2018
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Январь 2019
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Ноябрь 2018
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Декабрь 2018
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Декабрь 2018
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Декабрь 2018
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2018
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2018
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Декабрь 2018
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2019
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2018
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Ноябрь 2018
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Декабрь 2018
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2018
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Ноябрь 2018
|22:00
|Бюджет США
|Декабрь 2018
Это автоматическое сообщение.
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Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... читать дальше
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