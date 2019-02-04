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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 февраля в размере 65,6601 руб., курс евро - 75,148 руб.
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04 февраля 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 февраля в размере 65,6601 руб., курс евро - 75,148 руб.
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4 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 65,6601 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,24 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 75,148 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,26 коп.
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03 февраля 2019 года 18:15
В декабре банкиры предсказывали некоторое снижение ставок по вкладам в начале 2019 г. после отмены сезонных новогодних депозитов и акций с повышенным доходом для вкладчиков, которые действуют в банках обычно до февраля. Эти прогнозы в целом пока не оправдываются, отмечают... читать дальше
.03 февраля 2019 года 16:37
В январе сразу два крупнейших ипотечных банка объявили о повышении ставок по ипотеке: Сбербанк повысил ставки на 1 процентный пункт (п. п.) для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и на 1,2 п. п. для кредитов с первоначальным взносом менее 20%, а ВТБ повысил ставки по... читать дальше
.03 февраля 2019 года 15:44
Средняя стоимость аренды квартир в Москве в январе продемонстрировала небольшую отрицательную динамику, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на данные ЦИАН. Так, по расчетам аналитиков агентства недвижимости, за минувший месяц двухкомнатные квартиры в городе подешевели в среднем на... читать дальше
.03 февраля 2019 года 14:39
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она готова возобновить переговоры с ЕС по Brexit, и что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев. "Когда я вернусь в Брюссель, я буду бороться за Британию и Северную Ирландию, я буду иметь в распоряжении... читать дальше
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В январе рост стоимости рубля составил более 6% по отношению к доллару. В последние дни месяца российская валюта и другие активы развивающихся стран укреплялись благодаря изменению риторики ФРС США, рассказал "Российской газете" аналитик социальной сети для инвесторов eToro в... читать дальше
.03 февраля 2019 года 12:29
В последнее время значительно вырос риск кибератак на энергосистемы не только отдельных компаний, но и целых городов и даже стран, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на доклад Deloitte. В частности, эксперты компании подчеркивают, что сектор электроэнергетики "оказался перед лицом... читать дальше
.03 февраля 2019 года 11:14
Грубость начальников по отношению к подчиненным обходится экономике России в $2 млрд в год - исследование
Грубое отношение к подчиненным практикуют около половины руководителей частных и госкомпаний России - в той или иной степени с этим сталкивались 56% работников, опрошенных экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщает "Коммерсант". При этом, такой стиль менеджмента может... читать дальше
.03 февраля 2019 года 10:00
США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает МИД РФ. "2 февраля Соединенные Штаты Америки нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую... читать дальше
.03 февраля 2019 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 65,6601 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,24 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 75,148 руб. По сравнению с...
.02 февраля 2019 года 17:59
Медведев: Россия предусмотрит средства и механизмы для разработки новых типов вооружения с учетом ситуации вокруг ДРСМД
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выход США из ДРСМД не останется без эффективного ответа. "Односторонний, ничем не спровоцированный выход США из договора о РСМД ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Это не... читать дальше
.02 февраля 2019 года 16:25
Рост ВВП в прошлом году в Туркменистане составил 6,2%, сообщил президент Гурбангулы Бердымухамедов. "В минувшем году нам удалось выполнить практически все намеченные планы. Увеличив объёмы производства продукции почти во всех отраслях, мы ввели в строй новые, высокотехнологичные... читать дальше
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Добыча нефти с газовым конденсатом в России в январе 2019 года составила 48,11 млн тонн, что на 3,9% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве... читать дальше
.02 февраля 2019 года 14:58
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов своим постановлением утвердил программу социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы. "Предлагаемая правительством страны модель развития народнохозяйственного комплекса на 2019-2025 годы включает ряд стратегических... читать дальше
.02 февраля 2019 года 14:21
Ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет, заявил президент России Владимир Путин. "Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", - сказал он на встрече с... читать дальше
.02 февраля 2019 года 13:54
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы, которыми одобряются проекты двух межправительственных соглашений с Россией. Тексты указов опубликованы в субботу на Национальном правовом портале. Одобрен проект межправсоглашения с РФ о взаимодействии в области... читать дальше
.02 февраля 2019 года 12:57
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Фонд инвестиций в технологические стартапы японской телекоммуникационной компании SoftBank - Vision Fund - намерен вложить до $1,5 млрд в один из крупнейших в Китае сервисов продажи подержанных автомобилей Guazi, пишет газета Financial Times. В рамках сделки, которую... читать дальше
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