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01 февраля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7338 руб.
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1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7338 руб. Минимальный курс юаня составил 9,706 руб., максимальный - 9,75 руб. Было заключено 99 сделок. Объем торгов составил 375,98 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7319 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7338 руб. Минимальный курс юаня составил 9,706 руб., максимальный - 9,75... читать дальше
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