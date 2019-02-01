Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,0835 руб.

1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0835 руб.

Минимальный курс евро составил 74,92 руб., максимальный - 75,1975 руб. Было заключено 3410 сделок. Объем торгов составил 12539,39 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,07 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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