ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 февраля в размере 65,6601 руб.

1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 65,6601 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,24 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41931,654 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,983 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1264 руб. Минимальный курс евро составил 74,9225 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,9225 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2014 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5478 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7338 руб. Минимальный курс юаня составил 9,706 руб., максимальный - 9,75... Минимальный курс юаня составил 9,706 руб., максимальный - 9,75... читать дальше

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Фондовый рынок РФ, открывшийся в миноре, завершил первый день февраля разнонаправленно. Европейские фондовые индексы росли с утра на оптимизме по вопросу торговых отношений США и Китая. К вечеру часть индикаторов минусовала. Европейские фондовые индексы росли с утра на оптимизме по вопросу торговых отношений США и Китая. К вечеру часть индикаторов минусовала. Азиатские рынки акций завершили... Азиатские рынки акций завершили... читать дальше

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Кредитно-потребительский кооператив (КПК) "Содружество", привлекший средства около 3,5 тыс. вкладчиков в Краснодарском крае, прекратил свою деятельность, сообщает министерство экономики региона. "КПК "Содружество", у которого на Кубани насчитывалось порядка 20 офисов,... "КПК "Содружество", у которого на Кубани насчитывалось порядка 20 офисов,... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Джеймс Баллард доволен решением Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) проявить терпение в плане дальнейшей корректировки целевого диапазона базовой процентной ставки. Федрезерв по итогам заседания 29-30... Федрезерв по итогам заседания 29-30... читать дальше

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Объем требований по долговым ценным бумагам в составе иностранных активов Банка России в декабре 2018 года снизился в долларовом эквиваленте на $22,1 млрд, или почти на 9%, их доля в совокупных требованиях ЦБ к нерезидентам впервые оказалась меньше 50%, свидетельствуют оценки... читать дальше

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В январе индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) неожиданно вырос с минимального за 2 года значения, зафиксированного в декабре, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Январское значение составило 56,6 пункта.... Январское значение составило 56,6 пункта.... читать дальше

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам в пятницу в Алма-Ате, что основные цифры уточненного трехлетнего макропрогноза, на основе которого будет готовиться трехлетний бюджет, будут подготовлены уже в середине февраля. "Прогноз, я думаю, в феврале... "Прогноз, я думаю, в феврале... читать дальше

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Январский индекс потребительского доверия в США уменьшился до 91,2 пункта с декабрьского уровня в 98,3 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года. Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года. Предварительные данные... Предварительные данные... читать дальше

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В России недельная инфляция замедлилась до 0,1%, и предпосылок для ее ускорения нет, но в годовом выражении инфляция еще может подрасти на фоне низкой базы начала прошлого года, заявил журналистам в Алма-Ате глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "Я уже... "Я уже... читать дальше

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За 2018 год чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) без учета событий после отчетной даты (СПОД) составила 2,581 млрд руб. против 3,024 млрд руб. годом ранее, свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до... Прибыль до... читать дальше

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В первый день февраля американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов, инвесторы оценивают статданные по рынку труда США и продолжают следить за корпоративной отчетностью. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск увеличился на... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск увеличился на... читать дальше

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По итогам 2018 года чистая прибыль банка ВТБ без учета событий после отчетной даты (СПОД) составила 256,606 млрд руб. против 104,112 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль... Прибыль... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг облигациям ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей на уровне "ruAA", говорится в сообщении агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... читать дальше

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