.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,3577 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Минфин к марту подготовит документы по евробондам
Минфин планирует подготовить документы для размещения евробондов к марту, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. Со сроками выхода на внешний рынок министерство определится после того, как будет готова вся юридическая документация
 
Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктам
Ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками, пишет "Коммерсантъ". Как стало известно “Ъ”, об этом транспортники, производители и розничные сети уже предупредили мэра города...
 
В 2019 году с лицензиями простятся еще более 50 банков
ЦБ в этом году немного сбавит темпы по выводу банков с рынка, но число игроков, у которых регулятор отзовет лицензию, все еще внушительно. Основные причины сохраняются: нарушение антиотмывочного законодательства и проблемы с капиталом. При этом...
 
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
конце зимы 2019 года правительство России традиционно проиндексирует большинство социальных выплат, средства на которые выделяются из федерального бюджета, а также детские пособия, которые выплачивает работодатель. Кроме того, в стране начнется...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

01 февраля 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,3577 руб.

 0  
1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 65,3577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,10 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
31 января 2019 года 19:49
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Газпрома и выпусков его бондов на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 31 января подтвердило кредитный рейтинг "Газпрома" (MOEX: GAZP) на уровне "АAА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА.

Также агентство подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций компании серий...    читать дальше
.
31 января 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 31 января растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,24 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2521,1 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45...    читать дальше
.
31 января 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 января выросла на 0,63% и составила 41986,638 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41986,638 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 261,622 млрд руб., или на...
.
31 января 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,3322 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3322 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
31 января 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,045 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3837 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,045 руб.

Минимальный курс евро составил 74,805 руб.,...    читать дальше
.
31 января 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7234 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7234 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,6987 руб., максимальный - 9,77...    читать дальше
.
31 января 2019 года 19:06
Сбербанк разместил 43,1% выпуска структурных облигаций на 431,2 млн рублей
Сбербанк России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-55R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 43,12% выпуска на сумму 431,179 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Как сообщалось, банк 31 января...    читать дальше
.
31 января 2019 года 18:58
Рынок российских акций завершил торги на подъеме
Рынок акций РФ завершил торги ростом, обновив исторический максимум по индексу МосБиржи. Индекс РТС превышал сегодня 1215 пунктов - максимум с апреля 2018 года. Индикатор МосБиржи достигал сегодня рекордные 2536,28 пункта.

В четверг в Азии также преобладал рост индексов...    читать дальше
.
31 января 2019 года 18:56
Ставка 9-10-го купонов бондов "ВЭБ-лизинга" БО-04 и БО-05 установлена в размере 8,09%
АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 в размере 8,09% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка...    читать дальше
.
31 января 2019 года 18:52
Греция хочет сохранить приток британских туристов в страну в случае "жесткого" Brexit, готовит меры
Греция готовит специальные меры на случай выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, фокусируясь на том, чтобы сохранить приток британских туристов в страну.

Правительство Греции готовит законопроекты и президентские указы, которые могут потребоваться в случае...    читать дальше
.
31 января 2019 года 18:46
Доля нерезидентов в ОФЗ будет снижаться, но не значительно - Швецов
ЦБ РФ не ожидает резкого снижения доли нерезидентов в ОФЗ, как это было осенью прошлого года, но все будет зависеть от санкционного процесса, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Я точно знаю, что будет меняться (доля нерезидентов в ОФЗ),...    читать дальше
.
31 января 2019 года 18:37
Рост продажи новостроек в США в ноябре значительно превысил прогнозы
Продажи новых домов в США в ноябре 2018 года взлетели на 16,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с марта, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в...    читать дальше
.
31 января 2019 года 18:32
Цены на нефть ускорили рост
Цены на нефть эталонных марок ускорили подъем в ходе торгов в четверг, завершая месяц активным ростом. Тем временем стоимость североамериканской марки WTI впервые с 21 ноября превысила $55 за баррель, а ее январский подъем может стать рекордным в истории.

Нефтяной рынок...    читать дальше
.
31 января 2019 года 18:21
Франция ждет роста числа российских туристов из-за открытия новых авиарейсов
Франция в 2019 году ждет роста числа российских туристов из-за открытия новых рейсов между двумя странами, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" глава российского представительства агентства по развитию туризма Франции Atout France Инесса Короткова.

"У нас хорошие...    читать дальше
.
31 января 2019 года 18:12
К 2035 году объем авиаперевозок в мире увеличится вдвое - ИКАО
Инвестиции в развитие воздушного транспорта окупятся сторицей уже в ближайшее время. Ведь, по прогнозам, к 2035 году объем перевозок авиапассажиров и авиагрузов вырастет более чем в два раза, заявил председатель совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО)...    читать дальше
.
31 января 2019 года 18:04
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно: инвесторы реагируют на отчетность крупных компаний и итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, в четверг стало известно, что число впервые обратившихся за пособием по безработице...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.