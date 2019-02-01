ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,3577 руб.

1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 65,3577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,10 коп.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 31 января подтвердило кредитный рейтинг "Газпрома" (MOEX: GAZP) на уровне "АAА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. Также агентство подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций компании серий... Также агентство подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций компании серий... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,24 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2521,1 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41986,638 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 261,622 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3322 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3837 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,045 руб. Минимальный курс евро составил 74,805 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,805 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7234 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6987 руб., максимальный - 9,77... Минимальный курс юаня составил 9,6987 руб., максимальный - 9,77... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-55R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 43,12% выпуска на сумму 431,179 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщалось, банк 31 января... Как сообщалось, банк 31 января... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом, обновив исторический максимум по индексу МосБиржи. Индекс РТС превышал сегодня 1215 пунктов - максимум с апреля 2018 года. Индикатор МосБиржи достигал сегодня рекордные 2536,28 пункта. В четверг в Азии также преобладал рост индексов... В четверг в Азии также преобладал рост индексов... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 в размере 8,09% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка... Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка... читать дальше

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Греция готовит специальные меры на случай выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, фокусируясь на том, чтобы сохранить приток британских туристов в страну. Правительство Греции готовит законопроекты и президентские указы, которые могут потребоваться в случае... Правительство Греции готовит законопроекты и президентские указы, которые могут потребоваться в случае... читать дальше

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ЦБ РФ не ожидает резкого снижения доли нерезидентов в ОФЗ, как это было осенью прошлого года, но все будет зависеть от санкционного процесса, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов. "Я точно знаю, что будет меняться (доля нерезидентов в ОФЗ),... "Я точно знаю, что будет меняться (доля нерезидентов в ОФЗ),... читать дальше

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Продажи новых домов в США в ноябре 2018 года взлетели на 16,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с марта, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в... Согласно пересмотренным данным, в... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок ускорили подъем в ходе торгов в четверг, завершая месяц активным ростом. Тем временем стоимость североамериканской марки WTI впервые с 21 ноября превысила $55 за баррель, а ее январский подъем может стать рекордным в истории. Нефтяной рынок... Нефтяной рынок... читать дальше

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Франция в 2019 году ждет роста числа российских туристов из-за открытия новых рейсов между двумя странами, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" глава российского представительства агентства по развитию туризма Франции Atout France Инесса Короткова. "У нас хорошие... "У нас хорошие... читать дальше

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Инвестиции в развитие воздушного транспорта окупятся сторицей уже в ближайшее время. Ведь, по прогнозам, к 2035 году объем перевозок авиапассажиров и авиагрузов вырастет более чем в два раза, заявил председатель совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО)... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно: инвесторы реагируют на отчетность крупных компаний и итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Кроме того, в четверг стало известно, что число впервые обратившихся за пособием по безработице... Кроме того, в четверг стало известно, что число впервые обратившихся за пособием по безработице... читать дальше

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