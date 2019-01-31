Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,3329 руб.

31 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6846 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3329 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,155 руб., максимальный - 65,6 руб. Было заключено 15938 сделок. Объем торгов составил 84359,54 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,355 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.