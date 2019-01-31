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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 1 февраля в размере 75,2006 руб.
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Минфин к марту подготовит документы по евробондам
Минфин планирует подготовить документы для размещения евробондов к марту, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. Со сроками выхода на внешний рынок министерство определится после того, как будет готова вся юридическая документация
 
Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктам
Ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками, пишет "Коммерсантъ". Как стало известно “Ъ”, об этом транспортники, производители и розничные сети уже предупредили мэра города...
 
В 2019 году с лицензиями простятся еще более 50 банков
ЦБ в этом году немного сбавит темпы по выводу банков с рынка, но число игроков, у которых регулятор отзовет лицензию, все еще внушительно. Основные причины сохраняются: нарушение антиотмывочного законодательства и проблемы с капиталом. При этом...
 
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
конце зимы 2019 года правительство России традиционно проиндексирует большинство социальных выплат, средства на которые выделяются из федерального бюджета, а также детские пособия, которые выплачивает работодатель. Кроме того, в стране начнется...
 
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31 января 2019 года 13:21

ЦБ РФ установил курс евро с 1 февраля в размере 75,2006 руб.

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31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 75,2006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,00 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
31 января 2019 года 13:25
Индексы Европы растут вслед за другими рынками акций мира
Большинство фондовых индексов государств Западной Европы увеличиваются в ходе торгов в четверг вместе с другими рынками акций мира на новостях от Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:05 мск вырос на...    читать дальше
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31 января 2019 года 13:21
ЦБ РФ установил курс евро с 1 февраля в размере 75,2006 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 75,2006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,00 коп.

Это автоматическое сообщение.
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31 января 2019 года 13:21
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 65,3577 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 65,3577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,10 коп.

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31 января 2019 года 13:19
Глава МИД Великобритании: сроки реализации Brexit могут быть сдвинуты
Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг заявил в эфире радио BBC, что сроки реализации Brexit могут быть сдвинуты, поскольку даже в случае одобрения сделки с Брюсселем парламенту потребуется время на принятие соответствующих законов.

"Если мы придем к соглашению...    читать дальше
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31 января 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 31 января растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,58 пункта (0,421%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2522,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2536,28 (+0,97%) пункта,...    читать дальше
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31 января 2019 года 13:11
Безработица в еврозоне в декабре осталась на уровне 7,9%, в ЕС - 6,6%
Безработица в 19-ти странах еврозоны в декабре 2018 года осталась на минимальном уровне с октября 2008 года в 7,9%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Динамика показателя совпала с прогнозами экспертов.

В ЕС безработица...    читать дальше
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31 января 2019 года 13:05
Безработица в Италии в декабре снизилась до 10,3%
В декабре 2018 года безработица в Италии снизилась до 10,3% с 10,5% в ноябре, сообщает итальянское статистическое агентство Istat. Аналитики ожидали рост показателя до 10,6%. При уровень безработицы среди молодежи вырос на 0,1 п.п. - до 31,9%

Численность безработных...    читать дальше
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31 января 2019 года 13:05
Сбор зерна в РФ в 2019 г. может превысить 127 млн тонн - эксперт
Сбор зерна в России в этом году может превысить 127 млн тонн. Такой прогноз сделал генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко на проходящей в Красной Поляне (Сочи) Горной зерновой ассамблее-2019.

По его словам, такая оценка основана на том, что...    читать дальше
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31 января 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 66,2759 руб.
Минимальное значение за месяц (с 1 января по 31 января) - 66,2759 руб. за доллар, максимальное значение - 68,1052 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,67 руб.

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31 января 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 31 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,12/65,97 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,12/65,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 56 коп., средний...
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31 января 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,57/75,99 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,57/75,99 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал на 43...
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31 января 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 64,84/66,28 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,84/66,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 41 коп., Cредний курс продажи упал...
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31 января 2019 года 12:56
Административная ответственность за незаконное обращение драгоценных металлов и камней будет повышена
Административная ответственность за незаконное обращение драгоценных металлов и камней будет повышена, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

"Те меры воздействия, то наказание, которое сейчас предусмотрено Кодексом об административных...    читать дальше
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31 января 2019 года 12:48
Путин и Лукашенко условились встретиться в ближайшее время
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко условились встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить вопросы функционирования Союзного государства и двусторонних отношений.

"Условились в ближайшее время встретиться. Точную дату мы вас сообщим", -...    читать дальше
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31 января 2019 года 12:41
Рост цен на жилье в Великобритании в годовом выражении в январе замедлился до 0,1%
Средняя стоимость дома в Великобритании в январе 2019 года выросла на 0,3% по сравнению с декабрем и составила 211,966 тыс. фунтов стерлингов, свидетельствуют данные крупнейшего ипотечного общества страны Nationwide Building Society. Аналитики прогнозировали рост показателя...    читать дальше
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31 января 2019 года 12:34
Полугодовая чистая прибыль Diageo снизилась на 4%, выручка выросла на 5,8%
Чистая прибыль британской компании Diageo Plc, крупнейшего в мире производителя алкоголя, в первом полугодии 2019 финансового года, завершившемся 31 декабря, снизилась на 4% и составила 1,976 млрд фунтов стерлингов против 2,058 млрд фунтов за сопоставимый период годом ранее....    читать дальше
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