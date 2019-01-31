Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2130 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1433,26 млрд руб.

31 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 января составили по Российской Федерации 2130 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1752,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2368,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1991,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 января составили 1433,26 млрд руб. против 1112,86482 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.