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Большинство фондовых индексов государств Западной Европы увеличиваются в ходе торгов в четверг вместе с другими рынками акций мира на новостях от Федеральной резервной системы (ФРС) США. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:05 мск вырос на... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:05 мск вырос на... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 75,2006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,00 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 65,3577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг заявил в эфире радио BBC, что сроки реализации Brexit могут быть сдвинуты, поскольку даже в случае одобрения сделки с Брюсселем парламенту потребуется время на принятие соответствующих законов. "Если мы придем к соглашению... "Если мы придем к соглашению... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,58 пункта (0,421%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2522,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2536,28 (+0,97%) пункта,... читать дальше

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Безработица в 19-ти странах еврозоны в декабре 2018 года осталась на минимальном уровне с октября 2008 года в 7,9%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Динамика показателя совпала с прогнозами экспертов. В ЕС безработица... В ЕС безработица... читать дальше

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В декабре 2018 года безработица в Италии снизилась до 10,3% с 10,5% в ноябре, сообщает итальянское статистическое агентство Istat. Аналитики ожидали рост показателя до 10,6%. При уровень безработицы среди молодежи вырос на 0,1 п.п. - до 31,9% Численность безработных... Численность безработных... читать дальше

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Сбор зерна в России в этом году может превысить 127 млн тонн. Такой прогноз сделал генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко на проходящей в Красной Поляне (Сочи) Горной зерновой ассамблее-2019. По его словам, такая оценка основана на том, что... По его словам, такая оценка основана на том, что... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 1 января по 31 января) - 66,2759 руб. за доллар, максимальное значение - 68,1052 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,67 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,12/65,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 56 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,57/75,99 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал на 43...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,84/66,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 41 коп., Cредний курс продажи упал...

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Административная ответственность за незаконное обращение драгоценных металлов и камней будет повышена, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ. "Те меры воздействия, то наказание, которое сейчас предусмотрено Кодексом об административных... "Те меры воздействия, то наказание, которое сейчас предусмотрено Кодексом об административных... читать дальше

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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко условились встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить вопросы функционирования Союзного государства и двусторонних отношений. "Условились в ближайшее время встретиться. Точную дату мы вас сообщим", -... "Условились в ближайшее время встретиться. Точную дату мы вас сообщим", -... читать дальше

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Средняя стоимость дома в Великобритании в январе 2019 года выросла на 0,3% по сравнению с декабрем и составила 211,966 тыс. фунтов стерлингов, свидетельствуют данные крупнейшего ипотечного общества страны Nationwide Building Society. Аналитики прогнозировали рост показателя... читать дальше

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Чистая прибыль британской компании Diageo Plc, крупнейшего в мире производителя алкоголя, в первом полугодии 2019 финансового года, завершившемся 31 декабря, снизилась на 4% и составила 1,976 млрд фунтов стерлингов против 2,058 млрд фунтов за сопоставимый период годом ранее.... читать дальше

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